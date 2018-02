Settle Your Scores sind zurück mit einem dynamischen Album, das schlichtweg Spaß macht! Es wird am 13. April unter dem Titel Better Luck Tomorrow via SharpTone Records erscheinen. Bis dahin solltet ihr auf jeden Fall das brandneue Video zu ihrer ersten Single Keep Your Chin Up and Your Expectations Down auschecken, um schon jetzt einen Eindruck davon zu bekommen, was uns auf ihrem kommenden Album erwarten wird!

Settle Your Scores kommentieren: „Unser neuer Song Keep Your Chin Up And Your Expectations Down handelt von den wundersamen Freuden des Datens in der heutigen Zeit, einer Kultur, die auf sofortiger Befriedigung und kurzen Aufmerksamkeitsspannen basiert und sprunghafte Charaktere hervorruft. Dieser Song wurde stark von einer Episode von Master of None inspiriert, in der die Hauptfigur beginnt eine Dating-App zu benutzen und eine Reihe von unbedeutenden Dates voller Enttäuschungen und peinlichen Situationen durchläuft. Es erinnerte mich sehr an meine eigenen Erfahrungen und ich wusste sofort, dass ich das zu einem Song machen wollte. Beim Dreh des Videos wollten wir diese Erfahrungen in weniger als dreieinhalb Minuten auf überzeugende Weise vermitteln, sodass ein Speed-Dating-Szenario die naheliegende Wahl zu sein schien. Musikalisch erinnert der Song sehr an den Pop-Punk der frühen 2000er Jahre. Der sehr eingängige und energiegeladene Chorus machte den Song zu einem starken Kandidaten für die erste Single. Das neue Album ist ziemlich anders im Vergleich zu unserem vorherigen Material und wir sind sehr gespannt, wie die Leute reagieren werden!“

Hier gibt’s die digitale Single.

Bestelle Better Luck Tomorrow (physisch oder digital) hier vor.

Ende 2014 gegründet, kostete es Settle Your Scores nur wenig Zeit, sich einen Namen in der Musikszene des Mittleren Westens und der digitalen Welt zu verschaffen. Mit einer etablierten regionalen Präsenz und einer energiegeladenen, lebendigen und kühnen Live-Performance, veröffentlichte die Band im Januar 2016 ihr Debütalbum The Wilderness und ist seitdem nicht mehr zu bremsen. Mit fast einer Stunde powervollem, heavy Pop-Punk teilte das Ensemble bereits Bühnen mit Bands wie Knockout Kid und For The Win und war mehrmals Teil des Billings auf Festivals im gesamten Mittleren Westen und darüber hinaus.

Settle Your Scores‚ harte Arbeit war nicht umsonst – schon während des Entstehungsprozesses ihres mit Spannung erwarteten zweiten Albums schlossen sie einen Vertrag mit SharpTone Records, der ihnen eine weitläufige und vielfältige Plattform bietet, auf der sie das Produkt aus mehr als zwei Jahren Schreiben, Touren und Aufnehmen präsentieren können. Settle Your Scores stellen sich ihrer Zukunft – sie sind bereit, richtig Gas zu geben und nicht aufzuhören, bis sie eine etablierte, aufbrausende Kraft sind, mit der man auf allen Kontinenten rechnen muss!

Settle Your Scores sind:

Christian Fisher | Vocals

Ricky Uhlenbrock | Gitarre/Vocals

Patrick Bryant | Gitarre

Jeffrey Borer | Bass

Caleb Smith | Schlagzeug

Kommentare

