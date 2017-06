Einen Monat nach der Veröffentlichung ihres Videos zu The Cabaret of Dreams ist das Symphonic Metal Wunder Seven Spires zurück mit einem brandneuen Video für The Paradox, einem weiteren spannenden Song von ihrem Konzeptalbum Solveig:



Der Song markiert den Punkt, an dem die Spannungskurve des Albums ihren Höhepunkt erreicht. Die Lichter des „Cabarets” werden gedimmt und die Hausherrin macht sich zum Sprechen bereit, wohlwissend, dass sie durch ihr Geständnis ihre verzaubernde Maske fallen lässt. Frontfrau Adrienne Cowan, deren Gesang diesen aufgewühlten Charakter auf dem Growl-lastigen Track perfekt verkörpert, geht ins Detail:

An diesem Punkt in der Story erfahren wir mehr über die eher traurige Vergangenheit des Dämons sowie die tiefgründige Verbitterung in seinem Gefängnis, der verfallenden Unterwelt, über die er herrscht.

Jack Kosto, Seven Spires’ Chef-Shredder, fügt hinzu:

The Paradox ist definitiv einer der härteren Songs auf Solveig und er zeigt, wie harmonisch Adrienne die super brutalen Extreme Vocals mit ihrem unverkennbaren Power Metal Geschmetter vereint. Die instrumentalen Parts sind hier technischer und stark vom Black Metal beeinflusst und das Orchester ist einfach nur massiv und intensiv, sodass es auch auf der Bühne riesigen Spaß machen wird, den Song zu performen.

Mit The Paradox zeigen Seven Spires ihre gesamte Schlagkraft und enthüllen ihre dunkelste Seite. Mit ausgefahrenen Krallen trägt das mächtige Cowan/Kosto Duo einen Kampf um längst vergessene Emotionen aus. Bist du bereit dabei mitzumischen?

