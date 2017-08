Seven Spires: streamen kommendes Album ‚Solveig‘ gratis bei Soundcloud

Solveig heißt das unglaublich starke neue Album von Seven Spires. Die Story des Konzeptalbums folgt der Reise einer verlorenen Seele durch eine neo-viktorianische Unterwelt, die von einem uralten Dämon beherrscht wird. Abgesehen von winzigen Hoffnungsschimmern legen die Amerikaner um Frontfrau Adrienne Cowan hier eine trostlose Geschichte vor, deren Fokus vor allem auf Eskapismus, Tod und Dekadenz liegt. Mit eindeutigem Augenmerk auf Melodic Power Metal, Melodic Death Metal und Black Metal vereinen sie Sounds aus dem ganzen Spektrum des Metal mit ihrer großen Liebe zu Komponisten der Romantik und epischen Film-Soundtracks.

Die menschliche Seele ist ein komplexer, vielseitiger Nebel aus Erinnerungen, Plänen und Träumen und um all das auf einem story-getriebenen Album zum Ausdruck zu bringen, ist es extrem wichtig, jedes uns zur Verfügung stehende musikalische Mittel zu nutzen. Man kann alles erwarten – von majestätischem Black Metal, über bittersüßen Power Metal in lichteren Momenten der Story bis sogar hin zu etwas Doom Metal in den düstersten Tiefen. (Adrienne Cowan)

Genau das haben sie gerade wieder live bewiesen und gleichzeitig aus erster Hand die Hingabe der europäischen Metal Szene während eines monumentalen Wolkenbruchs in den Bergen von Slowenien bezeugen können, wo sie ein Headliner-Set bei den MetalDays 2017 spielten. Und nun geben Seven Spires ihren Fans die ultimative Chance, die unglaubliche Stärke ihrer Musik gleich noch einmal zu erleben – wenn sie “Solveig” vom 31. Juli bis zum Album-Release am 4. August gratis bei Soundcloud streamen.

