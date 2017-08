“ Aeverium: veröffentlichen neuen Video Clip Hunted!“

Artist: Aeverium

Titel: Hunted

Genre: Alternativ Metal

Release: 01.08.2017

Link: http://www.aeverium.de

Aeverium haben heute einen neuen offiziellen Videoclip veröffentlicht. Es handelt sich dabei um den Titel Hunted der erfolgreichen CD Time. Den Aeverians ist der erste Track des Albums natürlich bekannt. Allen noch nicht so Geläuterten, sei der Song ans Herz gelegt. Diese sympathische Truppe um das Gesangsduo Aeva Maurell und Marcel „Chubby“ Römer bringt das Stück als „Liveaufnahme“ ohne Publikum super zur Geltung. Beide Stimmen ergänzen sich top und der gewillte Zuseher bekommt die restlichen Musiker in ordentlichen Nahaufnahmen zu Gesicht. Wer sich in Wacken aufhält, hat morgen die Möglichkeit die Truppe vor Ort in der Metal Church zu sehen. Dann wohl eher nicht so laut….

Wer sich jetzt die CD Time zulegen möchte, kann dies über folgenden Link tun: https://Aeverium.lnk.to/Time

