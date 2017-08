Crowbar werden auf ihrer Tour in etwas mehr als zwei Wochen eine Show im Le Grillen – Colmar (Frankreich) zocken. Colmar liegt auf höhe Freiburg direkt an der deutschen Grenze. Unser Kollege Thomas R. wird über die Show berichten und für uns in der Zukunft öfter in die Schweiz und Frankreich reisen.

Hier für euch der Flyer zum Crowbar Konzert mit allen Informationen zur Show:

Kommentare

