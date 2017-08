“Back To The Roots und ab in die Charts!“

Artist: Siena Root

Herkunft: Stockholm, Schweden

Album: A Dream Of Lasting Peace

Spiellänge: 44:06 Minuten

Genre: Pyschedelic Rock, Hard Rock, Progressive Rock, Rock

Release: 26.05.2017

Label: MIG, Indigo

Link: http://sienaroot.com/

Bandmitglieder:

Gesang – Samuel Björö

Gitarre – Matte Gustavsson

Bassgitarre – Sam Riffer

Keyboard – Erik Pettersson

Perkussion – Love Forsberg

Tracklist:

Secrets Tales Of Independence A Dream Of Lasting Peaceder e The Piper Won´t Let You Stay Make Believe Growing Underground Empty Streets No Filters Imaginarium The Echoes Unfold

Seit gut zwei Monaten steht das sechste Werk A Dream Of Lasting Peaceder der Schweden Siena Root beim Platten Dealer. Die fünf Musiker nennen sich selber Swedish Root Rock Experience und haben mit Samuel Björö einen neuen Sänger am Start. In einer dreiviertel Stunde spielen die 60er und 70er Jahre Rocker zehn Stücke an, mit denen sie in den deutschen Album Charts bis auf Platz 73 vorgedrungen sind. Unter der Flagge von MIG und Indigo ein kleiner Erfolg.

Beginnen wollen die Schweden mit Secrets, dem Schlüssel zu A Dream Of Lasting Peaceder. Old School Freunde bekommen eins zu eins das serviert, was sie seit Jahren lieben und nur von wenigen Newcomern aufs Ohr bekommen. Das original Feeling der verrückten Hippiezeit, wo neben dieser Bewegung eine progressive Rockszene zwischen kunterbunten Blumen versenkt wurde, beherrschen Siena Root wunderbar. Oft einfach nur mit in das Klischee hinein geschoben, hatten die Männer mit langen Haaren und Bärten ganz andere Absichten, aber wir wollen nicht zu weit vom Thema abschweifen. Absolut eingängig wurden Tales Of Independence und Sundown gestaltet. Ohrwurmrefrains, kleine spezielle Effekte und der kleine Schritt altem Stoff feine neue Züge zu verleiten. Genug Raum zum Träumen bietet das Quartett immer wieder mit Balladen wie The Piper Won´t Let You Stay die unter die Haut gehen. Die Blues-Elemente lockern die dunklere Grundstimmung auf. Das Rad wird nicht neu erfunden, wenn überhaupt neu beschlagen. Dass man trotzdem noch den eigenen Weg finden kann, beweisen Siena Root. Für die meisten unserer Leser, die im Metal zu Hause sind, dürfte die Frage bleiben: kann man die ruhigen Rockklänge trotzdem weiter empfehlen? Ich bleibe ganz klar beim Ja, denn aus solchen Klängen wurde unsere geliebte Musik überhaupt erst geboren. Zudem hat A Dream Of Lasting Peaceder eine beruhigende Aura, die eine Lagerfeuerromantik erzeugen kann.

Siena Root - A Dream Of Lasting Peace Fazit: A Dream Of Lasting Peaceder wurde zurecht so oft gekauft, dass ein Charterfolg für Siena Root zustande gekommen ist. Wer den Kauf vor zwei Monaten noch nicht in Erwägung gezogen hat, kann dieses natürlich noch nachholen oder zumindest mal reinhören, was die Männer aus Stockholm zu sagen haben.



Anspieltipps: Sundown und Outlander Rene W. 8.3 2017-08-01 8.3 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

