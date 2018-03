Auf Soundcloud wurde die zweite Singleauskopplung der britischen Prog Power Metal Band ShadowKeep – Immortal Drifter veröffentlicht. Das Album ShadowKeep wird offiziell am 30. März 2018 über Pure Steel Records erscheinen. Der Vorverkauf startet am 16. März 2018 in unserem Webshop.

Zehn Jahre lang ließen ShadowKeep ihre Anhänger warten. 2018 sind die Briten mit Karacho wieder zurück, mit ihrem neuen Sänger und einem neuen Album im Gepäck. Kein Geringerer als Sirenen-Legende James Rivera singt seit einigen Monden bei dem Quintett aus England.

Und so ist es kein Wunder, dass sich auch das Bild von ShadowKeep in der Außendarstellung nunmehr ändern wird. Wurden die Briten zuvor gerne in die Ecke von Queensrÿche und Crimson Glory gedrängt, kann bei ihrem Comeback-Werk auch von einer klassischen US Metal-Langrille gesprochen werden. Denn James Rivera drückt in seiner unnachahmlichen Art und Weise den elf frischen Kompositionen seinen Stempel auf, sodass der Hörer natürlich hier und da an die allerschönsten Tage von Helstar, Destiny’s End oder New Eden erinnert wird.

Schöner kann das neue Jahr für das Banger-Herz nicht beginnen, als mit diesem Werk von ShadowKeep.

LINE-UP:

James Rivera – vocals

Chris Allen – guitars

Stony Grantham – bass

Omar Hayes – drums

Nikki Robson – guitars

Coverartwork:

Timo Wuerz – www.timowuerz.com

