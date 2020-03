Shakra: geben Ersatztermine für die Schweiz bekannt

Hier das Statement von Shakra:

Liebe Fans. Leider kommt jetzt auch von uns die Nachricht, die ihr nicht gerne hört. Wir müssen aufgrund der aktuellen Lage einige Konzerte verschieben und können leider nicht, wie geplant, mit euch unser Jubiläum und den tollen 2. Platz in den Schweizer Charts feiern. Wir leben in einer „Mad World“ – was sich in den letzten Wochen in aller Heftigkeit bewahrheitet hat, doch: aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Wir haben bis zum letzten Moment daran festgehalten, die Tour wie geplant zu starten, müssen uns nun jedoch, zu unserem gemeinsamen Schutz, fügen und folgende Konzerte verschieben, hier nun die Ersatzdaten:

• 29. Mai MÜHLE HUNZIKEN – RUBIGEN (CH)

• 19. September Z7 – PRATTELN (CH)

• 25. September CHOLLERHALLE – ZUG (CH)

• 02. Oktober KOFMEHL – SOLOTHURN (CH)

• 8. Oktober SCHÜÜR – LUZERN (CH)

• 10. Oktober HALL OF FAME – WETZIKON (CH)

• 16. Oktober LÖTSCHBERGSAAL – SPIEZ (CH)

• 17. Oktober KONGRESSHAUS – BIEL (CH)

• 22. Oktober SIMPLONHALLE – BRIG (CH)

• 23. Oktober WESTHALLE – LANGENTHAL (CH)

• 24. Oktober STADTHALLE – SURSEE (CH)

• 30. Oktober ZWEI RAABEN – EINSIEDELN (CH)

• 31. Oktober MÉTROPOL – LAUSANNE (CH)

Für unsere Konzerte in Deutschland hat sich bis zum jetzigen Zeitpunkt nichts geändert, wir beobachten jedoch, wie sich die Situation entwickelt.

Die Tickets, die ihr bereits gekauft habt, behalten ihre Gültigkeit für das Ersatzdatum. Wir freuen uns darauf, wenn diese missliche Situation ihr Ende findet und wir endlich so richtig loslegen können!

Wir halten euch auf dem Laufenden – lasst euch nicht unterkriegen und bleibt gesund!

Keep on rockin’ in a mad world!