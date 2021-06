Shoreline: neue Single der Münsteraner veröffentlicht

Mit Sanctuary meldet sich die Emopunk Band Shoreline aus Münster zurück und zeigt sich mit ihrer neuen Single musikalisch so hart wie noch nie. Der renommierte Produzent Brian McTernan (u.a.Turnstile, Hot Water Music), seines Zeichens Sänger von legendären Hardcorebands wie Be Well und Battery, erscheint als Gastsänger auf dem Track, der auf dem gemeinsamen Label End Hits Records veröffentlicht wird.

Nach ihrem Debutalbum Eat My Soul (Uncle M Music 2019), Features beim WDR Rockpalast, 1Live, Supportshows für u.a. Basement, Hot Water Music oder Spanish Love Songs und über 200 Konzerten in ganz Europa, stellte sich die Band mit ihrer jüngst im April erschienenen Single Meat Free Youth von ihrer explizit politischen Seite vor, die mit Sanctuary weitergeführt wird.

Im Winter 2021 werden Shoreline gemeinsam mit Nathan Gray und The World Is A Beautiful Place… auf Tour gehen.

Nathan Gray

The World Is A Beautiful Place And I Am No Longer Afraid To Die

Shoreline

