Shout Loud Vol.11 mit Incertain, Sic Zone, Plagueborne, Fortune Drives To Vegas, Anchor’s Lost am 28.09.2019 im Big House in Neuwied (Vorbericht)

Event: Shout Loud Vol. 11

Bands: Incertain, Sic Zone, Plagueborne, Fortune Drives To Vegas, Anchor’s Lost

Ort: Big House, Museumstr. 4a, 56564 Neuwied

Datum: 28.09.2019

Genre: Alternative Metal, Death Metal, Metalcore, Progressiv Metalcore, Post Hardcore, Thrash Metal

Kosten: 6 Euro AK

Veranstalter: Shout Loud Konzerte und mehr

Link: https://www.facebook.com/events/832748110429084/

Die Shout Loud Veranstaltungsreihe feiert ihr nächstes Event nach dem Jubiläum (Vol. 10) im Frühjahr dieses Jahres. Das Shout Loud Vol. 11 findet am 28.09.2019 im Big House in Neuwied statt. Die Shout Loud Veranstaltungsreihe bietet Fans der härteren Gangarten der metalischen Musik vorzügliche Bands live. An diesem Abend finden sich wieder fünf Bands ein, die ihre Interpretationen von Metal präsentieren werden. Das Line-Up hat es wirklich in sich. Mit Incertain und Fortune Drives To Vegas stellen gleich zwei Bands ihre neue Sänger vor!

Mit der Female-Fronted Death-/Thrashmetal Band Incertain aus Andernach kommt nach längerer Pause eine sehr angesagte Band ins Big House. Leider kann ich das so nicht mehr schreiben, denn Frontfrau Liane hat die Band verlassen. Nach längerer Pause haben die restlichen Bandmitglieder in Carsten Dalecki einen würdigen Nachfolger am Mikro gefunden. Aus Female-Fronted wird nun Male-Fronted. Kreatives Schlagzeuggeballer, brutale Thrash/Death Metal Riffs, eine Prise magengrubenerbebenden Bass und das tiefe saure Growlen ….Da bin ich als Fan der ersten Stunde von Incertain mal wirklich gespannt, wie die Band mit einem Typen am Mikro rüberkommt. Bisher waren Incertain immer Garanten für fette Thrash Metal Feten!

Sic Zone sind für mich ebenfalls keine Unbekannten. Mehrfach gesehen auf Veranstaltungen wie The Last Stand, Field Invasion oder dem A Chance For Metal Festival. Die Kölner Extreme Metal Band Sic Zone ist immer ein genialer Act. Allen Songs von Sic Zone gemein ist ein dicker, fetter Groove. Industrial, Death und Thrash Anteile sind in der Mucke von Sic Zone enthalten. Sehr facettenreich, was die Jungs auf der Bühne zelebrieren. Bekannt sind sie zudem für eine geile Show mit Licht und Sound. Sic Zone sind sehr intensiver Metal, der auf der Bühne zelebriert wird. Bekannt sind sie zudem für eine geile Show mit Licht und Sound.

Modern Death Metal mit mächtigen Grooveparts und schmetternden Blast Beats, dafür stehen Plagueborne aus Andernach. Darauf aufbauend treffen brachiale Riffs auf melodisch/atmosphärische Parts, unterlegt von tiefen Growls und fiesen Screams! Live versinkt bei Plagueborne alles in Schutt in Asche. Seit einiger Zeit am Bass dabei ist Janis, den wir damit an diesem Abend zweimal sehen werden, denn er ist auch bei Incertain dabei!

Das Quintett Fortune Drives To Vegas ist im Genre Metalcore beheimatet, wobei hier die Grenzen gerne einmal ausgetestet werden. Spaßeshalber nennen sich alle Bandmitglieder, die irgendwo zwischen Koblenz und Trier ihre gemeinsame Schnittmenge haben, mit Nachnamen Fortune. Auch hier stellt sich am heutigen Tag ein neuer Sänger vor, denn Brudi Pascal Fortune hat die Combo im Juli verlassen. Persönlich kenne ich die Band noch von den Big Simonskis Hardcore Dreams im BBW Neuwied im Frühjahr 2017.

Eine feste Größe im hiesigen Death Metal / Metalcore Bereich sind Anchor’s Lost aus Höhr-Grenzhausen. Jedes bekannte und unbekannte Ding im Umkreis haben sie schon bespielt. Sei es Shoud Loud, Hardcore Springbreak oder The Last Stand. Selbst hatte ich sie bereits beim Big Simonski Hardcore Dreams und ein weiteres Mal beim Spell Doom For BBW dabei. Die Jungs um Frontmann Adrian Jost räumen jedes Mal mächtig ab!

Fans der härteren Gangarten des Metals sollten sich das Shout Loud 11 im Big House am 28.09.2019 nicht entgehen lassen.

Karten sind ausschließlich an der Abendkasse für schlappe 6 Euro erhältlich. Das Shout Loud ist ein fanfreundliches, kommerzloses Event mit fairen Preisen. Ausreichend Parkmöglichkeiten gibt es direkt vor Ort. Neben der Konzerthalle steht eine Lounge zum Entspannen zur Verfügung.

Kommentare

Kommentare