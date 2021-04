Siniestro: veröffentlichen „Black Acid Rain“

Siniestro enthüllen ihre zweite Video Single Black Acid Rain vom kommenden Album Vortexx. Das Musikvideo wurde in Gran Canaria, Spanien, von Owe Lingvall gedreht. Die schwedisch-chilenischen Blackend Thrasher werden am 14. Mai Vortexx veröffentlichen.

Schwedens brutale Thrasher Siniestro sind zurück mit einem neuen full-length Album, das mit seiner kompromisslosen Mischung aus messerscharfem Thrash-Metal-Riffing, Black-Metal-Blastering und GG Allin-affiner Punk-Brutalität besticht.

Ein Highlight ist der Gastauftritt von Erik Grawsiö aus Månegarm.

Vortexx Tracklist

01. One Last Bullet One Last Ride

02. Vortex

03. Blod eld död

04. Black Acid Rain

05. Hiisi (Instrumental)

06. Escape by Death

07. Den svartaste flamman och renaste hat

08. Buried in the Bog

09. Anti Human Commando

10. My Innermost Sun (Instrumental)

