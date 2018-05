Freitag veröffentlichten Sinsaenum ihre brandneue Single „Final Resolve”. Der Song, ein brutaler Schlag ins Gesicht, ist der erste vom nahenden neuen Album „Repulsion For Humanity” und wird von einem offiziellen Musikvideo begleitet.

Mit seinem Ohrwurm-Riff, dem kraftvollen Chorus und den technischen versierten, melodischen Solo Parts, zeigt „Final Resolve” eine neue Seite von Sinsaenum. Das Featuuring von Les Tambours du Bronx, der bekannten französischen Percussion-Band, verleiht dem Song einen kämpferischen Touch und macht ihn zu einer Metal-Hymne, zu der die Massen headbangen werden.

Gründungsmitglied Frédéric Leclercq über den Song: „Es ist und bleibt Death Metal, das lässt sich nicht leugnen. Aber wird fanden es interessant, unseren Stil mit anderen Elementen zu mischen, die wir alle mögen. Das ist nur ein Aspekt des Albums und um was es bei Sinsaenum geht – ‚Final Resolve‘ ist aufgrund seiner Eingängigkeit perfekt als erste Single geeignet. Denn ja, es ist möglich Death Metal zu spielen und dennoch eingängige Songs zu schreiben [lacht].“

Das Video ist ab sofort auf earMUSIC’s offiziellem YouTube Channel verfügbar:

Fans werden feststellen, dass Attila Csihar (Mayhem) nicht im Video zu sehen ist. Aufgrund von Zeitplan-Konflikten konnte der unverwechselbare Black Metal-Sänger nicht am Albumaufnahmeprozess teilnehmen, so sehr er es auch wollte.

„Attila ist immer noch Mitglied von Sinsaenum”, erklärt Leclercq. „Er hat bei ein paar Backing Vocals und Texten mitgewirkt, musste sich aber überwiegend aus dem Album/Tour-Zyklus zurückziehen. Dennoch ist er immer noch einer von uns. Wir haben seine Segen für das Album – während der Aufnahmen von ‚Repulsion…‘ standen wir im ständigen Austausch und Sean hat als Sänger einen beeindruckenden Job gemacht.”

Attila fügt hinzu: „Ave Sin-Bloods! Aufgrund der Verpflichtungen meinen anderen Bands gegenüber konnte ich leider keinen so großen Anteil an dem neuen Sinsaenum-Album nehmen, wie ich gerne hätte. Aber das bedeutet nicht, dass ich aufgehört habe in der Band zu spielen, es ist nur vorübergehend. Checkt das neue Album aus, denn es wird eure Gänsehaut abrasieren, es ist ein ‚frightmare‘!! Wir werden nie aufhören, die Tiefen der Hölle in unseren Seelen zu öffnen. Bleibt gespannt und weckt eure Dämonen!“

„Repulsion For Humanity”, das zweite Album von Sinsaenum, erscheint am 10. August 2018 bei earMUSIC als CD (Hardcover Digipak), 2LP und Digital.

Mit der Unterstützung von Francis Caste beim Mixen, schärften Sinsaenum ihre eigene klangliche Identität, weit weg vom typischen Death- oder modernen Metal-Sound.

Das Cover, entworfen von niemand anderem als Travis Smith, passt zu dem radikalen, brutalen und wütenden Anspruch dieses Albums.

