Das selbsternannte „Rock’n’Roll-Highlight des Jahres“ steigt 2018 am ersten Juliwochenende. Vom 6. bis 8. Juli findet die 43. Ausgabe des Sjock Festivals statt. Rockabilly-, Garage- und Punkrock-Fans aus ganz Europa werden dann in die Wälder des beschaulichen Dörfchens Gierle, nahe Antwerpen pilgern.

Nachdem im vergangenen Jahr unter anderen die Hellacopters eines ihrer Reunion-Konzerte im Rahmen des Festivals spielten, wartet in diesem Jahr mit MC50 ein weiterer ganz besonderer Headliner. Knapp 50 Jahre nach Release des Kultalbums Kick Out The Jams versammelt MC5-Gründer Wayne Kramer ein Who’s Who der Rockgeschichte, um seine alten Klassiker live aufzuführen. Kim Thayil (Soundgarden), Brendan Canty (Fugazi), Doug Pinnick (King’s X) und Marcus Durant (Zen Guerilla) werden gemeinsam mit ihm d ie Sjock-Bühne demontieren. Außerdem bereits bestätigte Acts sind:

Dead Kennedys, Descendents, Pennywise, Turbonegro, The Bronx

Aloha Sluts, Dwarves, Five Horse Johnson, Lords Of Altamont, Nick Oliveri’s Death Electric, Nico Duportal And His Rhythm Dudes, Nine Pound Hammer, No Fun At All, Reverend Horton Heat, The Fuzillis, The Heavy Crown, The Legendary Kid Combo, The Mummies, u.a.

Mit rund 13.000 Besuchern an drei Tagen im Vorjahr hat sich das Sjock Festival als eins der größten Rockabilly- und Punk-Events Europas etabliert. Obwohl seit der ersten Ausrichtung 1976 deutlich gewachsen, bewahrt sich das Happening seine familiäre Atmosphäre. Traditionell überraschen einige Bands des Line-Ups die Fans mit intimen Gigs beim Grillen auf dem Camping-Platz.

Drei-Tages-Tickets sind ab sofort für 70 Euro erhältlich, Tagestickets kosten 27 Euro (Freitag) bzw. 35 Euro (Samstag/Sonntag). Für Autocamper stehen die nahegelegenen Stellflächen von Camping De Brem zur Verfügung. Tickets gibt es hier.

