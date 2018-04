Sinsaenum: veröffentlichen neues Album „Repulsion For Humanity“ am 10. August via earMusic / große Europa Tour im Herbst

Sinsaenum: veröffentlichen neues Album „Repulsion For Humanity“ am 10. August via earMusic / große Europa Tour im Herbst

Repulsion For Humanity, das zweite Album von niemand geringerem als Sinsaenum erscheint am 10. August 2018 bei earMUSIC.

„Es ist brutal, es ist radikal und es ist wütend – wütender“, wie Gründungsmitglied Frédéric Leclercq es ausdrückt. „Das neue Album ist eine Fortsetzung von Ashes. In Sachen Sound und Style haben wir dem Mix mehr Raum gegeben. Dieses Album besteht zu 100% aus uns – nicht darauf ausgerichtet, den Massen zu gefallen, nicht den vermeintlichen Formeln zu folgen und absolut nicht in die heutigen Radio-Kriterien passend. Vom Artwork (von Travis Smith) über die Texte bis hin zur Musik selbst gibt es keine Unze kommerziellen Kompromisses.“

Repulsion For Humanity wurde während des langen, dunklen Winters 2018 aufgenommen, während dessen sich die Band ein Haus teilte. Mit der Hilfe von Francis Caste beim Mixen, schärften Sinsaenum ihre eigene klangliche Identität, weit weg vom typischen Death- oder modernen Metal-Sound.

Joey Jordison: „In gewisser Weise fühlt sich Repulsion For Humanity fast so an, als wäre dies unser erstes Album, weil ich endlich die Gelegenheit hatte, meine Schlagzeugspuren mit der anwesenden Band in Frankreich aufzunehmen. Die anderen halfen mir mit ihren Ideen, weshalb wir in der Lage waren, die ersten Tracks als Band zusammen zu erschaffen. Dieses Album ist tödlich, unser Songwriting hat sich enorm weiterentwickelt. “

„Das ist mit Abstand das härteste, brutalste und erstaunlichste Album, an dem ich je mitgewirkt habe“, fügt Sänger Sean Zatorsky hinzu. „Die Riffs sind so verdammt krank, dass sie mich dazu inspiriert haben, Dinge zu tun, die ich sonst nie hätte tun können, die ich aber schon immer mal umsetzen wollte. Ich hielt nichts zurück, weil die Musik nichts zurück hält. “

Zum ersten Mal seit ihrer Gründung gehen Sinsaenum auf Tour und machen in folgenden deutschen Städten halt:

03.10.2018 Hamburg – Knust (GER)

04.10.2018 Hannover – Musikzentrum (GER)

05.10.2018 Berlin – Lido (GER)

09.10.2018 München – Backstage (Werk) (GER)

11.10.2018 Wien – Szene (AT)

12.10.2018 Zug – Galvanik (CH)

17.10.2018 Stuttgart – ClubCANN (GER)

