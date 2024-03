Zur Feier der Veröffentlichung von Fragments Of The Ageless bieten Skeletal Remains einen besonderen Leckerbissen an: Schaut euch hier den offiziellen Instrumental-Playthrough zu Verminous Embodiment an:

„Mit dem Album spielen sie weiterhin in der ersten Liga mit. Geiles Teil.“ – Das schreibt unser Time For Metal Redakteur Michael E. und vergibt 9,5 von 10 Punkten. Hier kommt ihr zu seinem Review: