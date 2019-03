„We can’t wait for what will be our first time playing in Europe since 2017 with Deftones,“ sagt Gitarrist Keshav Dhar.„Our international performing career began here and we’re very excited to bring the new album to stages all across the beautiful continent.“

„Wo minder versierte Bands die Arrangements überfrachten würden, erweisen sich Skyharbor als echte Könner…“ – Eclipsed „…Melodien sind stets wichtiger als verknotete Gitarristenfinger, statt kanlliger Showeffekte stehen die Songs im Mittelpunkt.“ – Rock Hard 8/10 „Sunshine Dust untermauert den Eindruck, dass Skyharbor zu den derzeit spannedsten Durchstarten im Progressive Metal zu zählen sind…“ – Metal Hammer „Dieses internationales Projekt bewegt Herz und Hirn.“ – Start „Nie klangen Skyharbor besser als auf Sunshine Dust.“ – Count Your Bruises „Dieser Cocktail schmeckt trotz vieler Zutaten sehr stimmig und ich kann Skyharbor nur gratulieren und bin gespannt, was da noch kommen mag, denn das Kapitel Skyharbor scheint gerade erst aufgeschlagen worden zu sein…“ – Powermetal.de 8,5/10

Von einer Datei auf einem Computer in Neu-Delhi bis hin zu einer vollwertigen Tournee-Band mit Mitgliedern aus der ganzen Welt, die sich über das Internet gefunden haben – Skyharbor haben sich bei jedem Schritt der Konvention widersetzt. Das Debütalbum Blinding White Noise wurde 2012 weltweit veröffentlicht, erntete Beifall der Kritiker und bescherte der Band Fans auf der ganzen Welt. Seitdem sind Skyharbor weltweit aufgetreten und haben mit ihrer unverwechselbaren, fesselnden Prog-Rock-Elementen Wellen geschlagen und haben 2014 ihr zweites Album Guiding Lights nach einer äußerst erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne veröffentlicht.

Nach kurzen Bandinternen Turbulenzen, bei dem der neue Frontmann Eric Emery und der Schlagzeuger Aditya Ashok das neue Line-Up der Band festigten, tourte die Band erneut ausgiebig durch Nordamerika, Europa, Großbritannien und Indien. Jetzt starten sie mit ihrem dritten Album Sunshine Dust ihre Europatour.

27.03 Wiesbaden – Schlachthof

28.03 München – Backstage

02.04 Wien – Viper Room

04.04 Aarau – Kiff

11.04 Düsseldorf – The Tube

