„Wir wussten immer, dass diese Tour bis ins Jahr 2019 gehen würde“, sagt SLAYERs Kerry King, „und wir waren überwältigt von der Resonanz, die wir in Nordamerika bekommen haben. Wir haben von Fans gehört, die fünf, sechs Stunden gefahren sind oder aus anderen Städten und Ländern eingeflogen waren, um uns zu sehen. Deshalb wollen wir allen versichern, dass wir bis 2019 unterwegs sein und möglichst viele Orte auf der Welt besuchen werden, um es für unsere Fans leichter zu machen, uns ein letztes Mal live zu sehen.“

Bislang bestand SLAYERs Abschiedswelttour aus einem ersten und gerade beendeten zweiten Part durch die USA, während Part 3 die Band vom 1. November bis zum 8. Dezember 2018 nach Europa führt.

Zudem spielen SLAYER am 7. Oktober 2018 auf dem ForceFest in Mexiko und am 23. Juni 2019 auf dem Hellfest Open Air in Frankreich.

SLAYER planen, ihre Abschiedswelttour im Jahr 2019 auch nach Südamerika, Australien und Japan zu bringen, doch noch weit mehr wird bald angekündigt. Denn das Jahr hat zwölf Monate und die Welt ist groß. Zusätzliche Shows werden in Kürze bekannt gegeben.

„Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um allen Fans zu danken, die diesen ersten Teil der Tour zu solch einem phänomenalen Erlebnis gemacht haben“, sagt Tom Araya. „Ihr seid wirklich loyale und engagierte Fans und wir wissen das sehr zu schätzen. Noch haben wir einige Shows vor uns, also haltet eure Augen und Ohren offen für weitere Ankündigungen in 2019, wo ihr uns uns ein letztes Mal live erleben könnt. Danke!“

Die folgenden Shows sind bereits angekündigt:

SLAYER

06./07.10. MEX Teotihuacán – Force Fest

Support: LAMB OF GOD, ANTHRAX, OBITUARY

Tickets für die deutschen Shows bekommt Ihr hier: https://www.nuclearblast.de/de/produkte/tickets/indoor/ticket/slayer-final-world-tour-2018.html

01.11. IRL Dublin – 3Arena

03.11. UK London – Wembley Arena

05.11. UK Cardiff – Motorpoint Arena

07.11. UK Birmingham – BCA

09.11. UK Manchester – Arena

10.11. UK Newcastle – Metro Radio Arena

12.11. UK Glasgow – The Hydro SSE

14.11. D Dortmund – Westfalenhalle

15.11. NL Zwolle – Ijsselhallen *SOLD OUT*

17.11. E Madrid – Palacio Vistalegre

18.11. E Barcelona – Palau Sant Jordi

20.11. I Milan – Mediolanum Forum

21.11. CH Zurich – Halle 622

23.11. A Vienna – Stadthalle

24.11. D Freiburg – SICK-ARENA

26.11. D Hamburg – Barclaycard Arena

27.11. PL Lodz – Atlas Arena

29.11. D Munich – Olympiahalle

30.11. D Erfurt – Messehalle

02.12. D Berlin – Mercedes-Benz Arena

03.12. DK Copenhagen – Royal Arena

05.12. S Stockholm – Hovet

06.12. N Oslo – Spektrum

08.12. FIN Helsinki – Helsingin Jäähalli *SOLD OUT*

2019

21. – 23.06. F Clisson – Hellfest

Des Weiteren ist SLAYERs mit Spannung erwartetes »Repentless«-6,66″-Vinylboxset vor Kurzem via Nuclear Blast erschienen. Holt euch die Box jetzt: http://nuclearblast.com/slayer-repentless-boxset

Schaut euch »Slayer Looks Back On 37 Years« an!

Teil I: https://www.youtube.com/watch?v=UJe1A5M4t3o

Teil II: https://www.youtube.com/watch?v=MsliP7optgE

