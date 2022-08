Sleeping Romance: veröffentlichen Single „Smoke And Mirrors“ vom kommenden Album „We All Are Shadows“

Nach dem Release der tiefgründigen Ballade Bridge Of Minds, geht es bei der neuen Sleeping Romance-Single Smoke And Mirrors wieder deutlich metallischer zur Sache. Die dritte Auskopplung des am 07.10. erscheinenden Albums We All Are Shadows wurde vor zwei Tagen veröffentlicht.

Erinnerst Du Dich an den einen Traum, den Du als Kind hattest? Wir alle verbringen unser Leben damit, auf etwas hinzuarbeiten und freuen uns auf den Tag, an dem unser Traum wahr wird. Genau dieses Gefühl beschreiben Sleeping Romance in Smoke and Mirrors. Zwischen den schweren Riffs und dem Schlagzeug hört man die zarten Streicher und den Gesang, die den Kontrast zwischen dem, was man sieht, und dem, was unter der Oberfläche liegt, hervorheben. Das Ganze wird in einer grandiosen arabischen Psalmodie als besonderes Highlight eingehüllt: كيف أتخلص من آلام أخطائي؟ (Wie kann ich die Schmerzen los werden, die ich durch meine Fehler verursacht habe?)

Sleeping Romance

Smoke And Mirrors (Single)

Label: NoCut / SPV

VÖ: 26.08.2022

Wir freuen uns schon jetzt auf das Album, welches als Digipak und Vinyl hier vorbestellt werden kann: https://nocut.shop/de/NoCut-Bands/Sleeping-Romance

