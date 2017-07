Slipknot: Dokumentation ‚Day Of The Gusano‘ am 06.09 einmalig in den Kinos

Slipknot: Dokumentation ‚Day Of The Gusano‘ am 06.09 einmalig in den Kinos

Slipknot. Ein echtes akustisches Phänomen, eine neunköpfige Naturgewalt und eine der wichtigsten, unverwechselbarsten, kompromißlosesten und kreativ einfallsreichsten Bands der harten Musik. Doch für ihre Millionen Fans auf der ganzen Welt, liebevoll auch Maggots (Maden) genannt, sind Slipknot nicht einfach nur eine Gruppe, sie sind ebenso eine Gegenkultur und ein Lifestyle. Diese Fans spielen eine wichtige Rolle in der neuen Dokumentation von MusicScreen mit dem Titel Day Of The Gusano. Die 90minütige Dokumentation wird als einmaliges Event nur am 6. September 2017 in über 1.000 Kinos weltweit zu sehen sein. Seht hier den Trailer:

Unter der Regie von Slipknots Bandmitglied Shawn Crahan, auch bekannt als Clown, dokumentiert Day of The Gusano den ersten Auftritt der Band in Mexiko im Dezember 2015. Der Film enthält exklusive Interviews mit Slipknots Bandmitgliedern, die über die Bedeutung ihrer Fanbase und den langerwarteten allerersten Auftritt in Mexico City sprechen.

Der Vorverkauf für das Kinoevent beginnt im Juli, dann werden auch die teilnehmenden Kinos bekannt gegeben. Registrieren Sie sich für weitere Informationen hier: http://dayofthegusano.com.

Im Gespräch über den Film hat Clown uns erzählt:

Slipknot hat noch Träume, die wir uns erfüllen möchten. Endlich in Mexiko zu spielen war einer davon. Es war ein surreales Leben voller Rock and Roll für Slipknot und die Tatsache, dass die Träume für uns noch weitergehen, ist einfach unglaublich. Vielen Dank.

Gitarrist Jim Root fährt fort:

Wir hatten eine großartige Zeit beim Knotfest Mexiko… Nicht nur mit all den Freunden und Bands, die da waren, sondern auch mit den Fans und den Leuten, mit denen wir das dokumentiert haben. Nun werden wir es mit der ganzen Welt teilen.

Day of the Gusano erzählt von der fanatischen Zuneigung der mexikanischen Maggots und begleitet die Band dabei, wie sie von ihren Fans persönliche, emotionale Geschichten erzählt bekommt – alles mit eingestreuten Aufnahmen von Slipknots aufregender Liveshow auf dem allerersten Knotfest in Mexiko. Der Film enthält einen vollen Surround Soundtrack, so dass man die Show nicht nur hört, sondern fühlt, als wäre man live dabei.

In Verbindung mit der Ankündigung des Films starten Slipknot auch ihre #AskSlipknot Kampagne. Fans sind aufgefordert, ihre Fragen an die Band über Facebook oder Twitter zu stellen, und dabei den Hashtag #AskSlipknot zu verwenden. Die Band wird einige Fragen auswählen und diese als Teil des Kinoevents beantworten. Alle Fragen, die vor dem 13. Juni gestellt werden, haben eine Chance, berücksichtigt zu werden.

Kommentare

Kommentare