Die schwedischen Metal-Visionäre SOILWORK haben die Details zum ihrem ungeduldig erwarteten neuen Album enthüllt. Das 11. Studiowerk der Band wird den Titel »Verkligheten« tragen und stellt das erste in mehr als drei Jahren dar, sowie das erste mit Bastian Thusgaard am Schlagzeug, der Dirk Verbeuren 2016 ersetzte.

»Verkligheten« wird am 11. Januar 2019 über Nuclear Blast erscheinen. Die Erstauflage im Digipack sowie die Vinyl-Versionen werden zudem die exklusive »Underworld« Bonus EP mit vier weiteren Songs (siehe Tracklist unten) enthalten.

Die Digipack Version kommt außerdem mit besonderem Artwork in edlem Foliendruck.

Das Album sowie dazugehöriges Merchandise ist ab sofort in verschiedenen Formaten (Deluxe Box Set mit Digipack CD, Lanyard mit edler Metall-Applikation (Abbildung fehlt), Metall-Pin, Patch, Aufkleber, signierter Fotokarte und Poster, Digipack CD + T-Shirt Bundle, Digipack, schwarz/orange/lila Vinyl sowie als Download/Stream) vorbestellbar.

Zusammen mit der Albumankündigung haben SOILWORK außerdem den brandneuen Track ‚Arrival‘ veröffentlicht – checkt den Song und bestellt das Album hier: http://nuclearblast.com/soilwork-verkligheten

»Verkligheten« Album Tracklist:

01. Verkligheten

02. Arrival

03. Bleeder Despoiler

04. Full Moon Shoals

05. The Nurturing Glance

06. When The Universe Spoke

07. Stålfågel

08. The Wolves Are Back In Town

09. Witan

10. The Ageless Whisper

11. Needles And Kin (feat. Tomi Joutsen/AMORPHIS)

12. You Aquiver

»Underworld« Bonus EP Tracklist:

13. Summerburned and Winterblown

14. In This Master’s Tale

15. The Undying Eye

16. Needles And Kin (original version)

ICYMI:

Studio webisode #1: https://youtu.be/wc6BaYOI3h4

Studio webisode #2: https://youtu.be/9SRtzjDKnr0

Studio webisode #3: https://youtu.be/YtcATGBBHNs

SOILWORK werden sich zudem gemeinsam mit den Label-Kollegen AMORPHIS auf ausgedehnte Europa-Co-Headliner-Tour begeben. Ab dem 11. January bis 16. February ist das Paket mit JINJER und NAILED TO OBSCURITY unterwegs.

SOILWORK / AMORPHIS

+ JINJER

+ NAILED TO OBSCURITY

11.01. D Oberhausen – Turbinenhalle 2

12.01. NL Nijmegen – Doornroosje

13.01. D Hamburg – Markthalle

14.01. DK Copenhagen – Amager Bio

15.01. S Stockholm – Fryshuset

16.01. N Oslo – Rockefeller Music Hall

18.01. D Hanover – Capitol

19.01. D Leipzig – Hellraiser

20.01. PL Krakow – Klub Kwadrat

22.01. RO Bucharest – Arenele Romane

23.01. BG Sofia – Universiada Hall

25.01. H Budapest – Barba Negra Music Club

26.01. A Vienna – Ottakringer Brauerei

27.01. CZ Zlín – Masters of Rock Café

28.01. SK Bratislava – Majestic Music Club

29.01. D Berlin – Kesselhaus

30.01. D Munich – Backstage (Werk)

01.02. D Geiselwind – MusicHall

02.02. D Cologne – Essigfabrik

03.02. B Antwerp – Trix Muziekcentrum

04.02. UK London – Electric Ballroom

06.02. F Paris – Cabaret Sauvage

07.02. F Toulouse – Le Bikini

08.02. E Madrid – Mon

09.02. E Barcelona – Salamandra

10.02. F Lyon – Le Transbordeur

12.02. I Trezzo sull’Adda (MI) – Live Music Club

13.02. D Wiesbaden – Schlachthof

14.02. D Saarbrücken – Garage

15.02. D Stuttgart – LKA Longhorn

16.02. CH Pratteln – Z7

SOILWORK is:

Björn „Speed“ Strid – vocals

David Andersson – guitars

Sven Karlsson – keyboards

Sylvain Coudret – guitars

Bastian Thusgaard – drums

