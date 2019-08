Sonata Arctica: Tony und Elias sprechen im zweiten »Talviyö«-Trailer über den Titel und das Artwork des neuen Albums

Die finnischen Melodic Metal-Titanen Sonata Arctica werden ihr zehntes, elf Tracks umfassendes Studioalbum Talviyö („Winternacht“) in fünf Wochen via Nuclear Blast auf den Markt bringen. Heute veröffentlicht die Band den zweiten Albumtrailer, in dem Sänger Tony Kakko und Gitarrist Elias Viljanen über den Titel und das Artwork der Platte sprechen.

Klickt hier: https://youtu.be/1pKuMTE89aA

Talviyö – Tracklist:

01. Message From The Sun

02. Whirlwind

03. Cold

04. Storm The Armada

05. The Last Of The Lambs

06. Who Failed The Most

07. Ismo’s Got Good Reactors

08. Demon’s Cage

09. A Little Less Understanding

10. The Raven Still Flies

11. The Garden

Bestellt Talviyö jetzt vor: http://nblast.de/SonataArctica-Talviyoe

