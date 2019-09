Sonata Arctica: veröffentlichen Musikvideo zu „Who Failed The Most“

Mit der Veröffentlichung ihres mittlerweile zehnten Studioalbums, Talviyö („Winternacht“), läuten die Melodic Metal-Titanen Sonata Arctica bereits heute den Beginn der kalten Jahreszeit ein. Passend dazu haben die Finnen ein brandneues Musikvideo zum Track Who Failed The Most online gestellt, das vom bekannten Regisseur Patric Ullaeus (rEvolver Film Company; u.a. Dimmu Borgir, Enslaved, In Flames) produziert worden ist. Begebt euch auf YouTube, um euch den Clip anzusehen:

Keyboarder Henrik „Henkka“ Klingenberg dazu: „Die ewige Warterei ist vorüber, nun könnt ihr alle hören, woran wir ungefähr ein Jahr lang gearbeitet haben. Wir präsentieren euch unser neues Album »Talviyö«. Diese Platte für euch fertigzustellen, war wirklich ein Erlebnis. Außerdem hatten wir zum allerersten Mal Hilfe von außen, denn niemand Geringeres als Mikko Tegelman hat sie produziert. Wir haben uns darauf fokussiert, alles live einzuspielen, und ich denke, dass das Album wirklich gut widerspielt, wofür Sonata Arctica heutzutage steht. Wir können es kaum erwarten, die neuen Songs – natürlich neben einigen Tracks aus unserem Backkatalog – live zu performen. Man sieht sich bestimmt schon sehr bald. Wir hoffen, dass ihr bis dahin genauso viel Freude mit unserem neuen Album habt, wie wir sie bei dessen Entstehung hatten.

Heute ist es auch Zeit für das zweite Video zu Talviyö. ‚Who Failed The Most‘ ist einer der zugänglicheren Songs auf der Platte und das dazugehörige Video haben wir einmal mehr mit Patric Ullaeus gedreht. In diesem Zug haben wir die schönen finnischen Sommertage genutzt und der Abwechslung halber im Freien gefilmt, was zu einem wirklich coolen Endergebnis geführt hat. Den Track werdet ihr vermutlich auch auf unserer »Talviyö World Tour« zu hören bekommen. Diese beginnt nun in Nordamerika, von wo aus sie uns nach Europa und in den Rest der Welt führen wird. Cheers!“

Zudem startet die Band heute ihre Tour durch Nordamerika (u.a. w/ Kamelot und Battle Beast). Der umfangreichen Reise, die in Margate, FL beginnt, schließen sich einige Shows in Finnland und eine Europa-Headlinetour, auf der sie von Edge Of Paradise und Temple Balls unterstützt werden wird, an. Unten gibt es alle Termine auf einen Blick.

SONATA ARCTICA live:

w/ BATTLE BEAST

06.09. USA Margate, FL – O’Malley’s

07.09. USA Orlando, FL – The Abbey

08.09. USA Charlotte, NC – The Underground

»The Shadow Tour – North America 2019«

w/ KAMELOT, BATTLE BEAST

10.09. USA Silver Spring, MD – The Fillmore

11.09. USA Philadelphia, PA – Theatre of Living Arts

13.09. USA Worcester, MA – Palladium

14.09. USA New York, NY – Terminal 5

15.09. CDN Montréal, QC – Club Soda

16.09. CDN Québec City, QC – Impérial Bell

18.09. CDN Toronto, ON – The Phoenix Concert Theatre

19.09. USA Detroit, MI – Harpos Concert Theatre

20.09. USA Cleveland, OH – Agora Theatre

21.09. USA Chicago, IL – Patio Theater

23.09. USA St. Paul, MN – Amsterdam Bar & Hall

24.09. USA Kansas City, MO – The Truman

25.09. USA Denver, CO – Ogden Theatre

26.09. USA Salt Lake City, UT – The Complex

28.09. CDN Edmonton, AB – The Ranch Roadhouse

29.09. CDN Calgary, AB – Marquee

01.10. CDN Vancouver, BC – Venue Nightclub

02.10. USA Seattle, WA – Neptune Theatre

04.10. USA San Francisco, CA – Palace of Fine Arts

05.10. USA Anaheim, CA – City National Grove

06.10. USA Tempe, AZ – Marquee Theatre

08.10. USA Dallas, TX – Canton Hall

09.10. USA St. Louis, MO – The Ready Room

11.10. USA Atlanta, GA – The Masquerade

12.10. USA Tampa Bay, FL – Jannus Live

w/ BATTLE BEAST

13.10. USA Durham, NC – Motorco Music Hall

14.10. USA Charleston, SC – Music Farm

16.10. USA Baltimore, MD – Soundstage

17.10. USA Clifton Park, NY – Upstate Concert Hall

18.10. USA Hartford, CT – Webster Theater

w/ ARION, TEMPLE BALLS

06.11. FIN Tampere – Pakkahuone

07.11. FIN Helsinki – The Circus

08.11. FIN Laukaa – Peurunka Areena

09.11. FIN Kuopio – Rauhalahti

»The Raven Still Flies Over Europe«

w/ EDGE OF PARADISE, TEMPLE BALLS

EMP, Metal Hammer, musix, Rock It!, Hardline, metal.de, Nuclear Blast & Dragon Productions präsentieren:

11.11. S Stockholm – Kraken Sthlm

12.11. N Oslo – Parkteatret

13.11. N Trondheim – Byscenen

15.11. S Trollhättan – Folkets Park

16.11. DK Aarhus – Train

17.11. D Berlin – Bi Nuu

18.11. D Mannheim – MS Connexion Complex

19.11. D Leipzig – Hellraiser

21.11. SK Zvolen – Rates Arena

22.11. RO Cluj-Napoca – Form Space

23.11. BG Sofia – Music Jam Club

25.11. H Budapest – Barba Negra

26.11. A Wien – Szene

27.11. CH Pratteln – Z7

29.11. I Padova – Hall

30.11. I Trezzo sull’Adda (MI) – Live Club

01.12. F Lyon – Ninkasi Kao

02.12. F Paris – La Machine du Moulin Rouge

04.12. E Madrid – La Riviera

05.12. E Barcelona – Salamandra

06.12. F Limoges – CC John Lennon

07.12. B Izegem – Cultuurhuis De Leest

08.12. F Pagney-derrière-Barine – Chez Paulette

11.12. UK London – Electric Ballroom

12.12. NL Tilburg – 013

13.12. D Hamburg – Markthalle

14.12. D Bochum – Matrix

05. – 07.06. CZ Pilsen – Metalfest Open Air *NEU*

23. – 28.09. D Kiel – Full Metal Cruise

Kommentare

