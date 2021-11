Sons Of Sounds: neues Album „Soundphonia“ erscheint am 05.11.2021

Die Sons Of Sounds sind schon ein interessanter Haufen: Ihre Mutter war Leiterin der Musikhochschule in Novosibirsk, ihr Vater ein professioneller Musiker. Klar, dass das an den Jungs nicht spurlos vorüberging. Ausgebildet an klassischen Instrumenten zog sie aber dennoch die Rockmusik in ihren Bann! Und das war gut so, wenn man an den neuen Longplayer und die mittlerweile fünf Vorgängeralben denkt!

Am 05.11.2021 erscheint nun das 6. Album Soundphonia, das mittlerweile zweite bei El Puerto Records. Zwölf abwechslungsreiche Songs zwischen klassischem Hard Rock und Progressive Rock auf die die drei Vorabsingles richtig Laune machen.

Wie viele andere Bands wurden die Liveaktivitäten durch aktuelle Anlässe jäh unterbrochen, aber eine Band mit über 350 Shows (darunter Bang Your Head– und Rock Of Ages– Festivals) lässt sich auf Dauer nicht stoppen und so feiern sie das Release-Wochenende im gebührenden Rahmen:

4. November 2021 Exclusive Soundphonia Pre-release Show, Mannheim 7er Club, Germany

5. November 2021 Soundphonia Release Show Pt 1/2, Soundcheck One, Waldbronn, Germany

6. November 2021 Soundphonia Release Show Pt 2/2, Soundcheck One, Waldbronn, Germany

7. November 2021 – Dinner with S·O·S, Holzhacker Karlsruhe, Germany

Die Tracklist findet ihr hier:

Das neue Album Soundphonia zum vorbestellen:

https://shop.el-puerto-records.com/de/tontraeger/cd/67/sons-of-sounds-soundphonia-cd?c=62

Digital: https://bfan.link/soundphonia

Sons Of Sounds – Line-Up:



Roman Beselt – Gesang

Wayne Beselt – Gitarre

H. Beselt – Schlagzeug

Marc Maurer – Bass

Sons Of Sounds online:

https://www.facebook.com/sonsofsounds

https://www.sonsofsounds.com