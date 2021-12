Sorcerer: veröffentlichen Video und Single zu Ozzy-Cover „Waiting For Darkness“

Am heutigen 10. Dezember veröffentlichen die schwedischen Doommeister von Sorcerer ihre neue Coversingle und das dazugehörige Video zu Waiting For Darkness auf allen digitalen Plattformen via Metal Blade Records. Schaut euch das Video zum Song hier an: youtu.be/fIyujMyhAN8



Bevor sie sich wieder auf die Arbeit an ihrem neuen Studioalbum für Metal Blade Records vorbereiten und um während des pandemischen Vakuums etwas Spaß zu haben, erweisen Sorcerer ihren musikalischen Helden die Ehre. Auf dieser Liste des Respekts darf einer der größten Rock’n’Roll Helden überhaupt, namentlich Ozzy Osbourne, nicht fehlen! Sorcerer haben sich für den Abschlußtrack von Ozzys 1983er Soloalbum Bark At The Moon – Waiting For Darkness – entschieden, die jetzt als vierte Single der Digital EP Reverence erscheint!



Die vollständige Cover EP Reverence ist ab sofort bei allen digitalen Dienstleistern verfügbar!



In den zurückliegenden Monaten haben Sorcerer bereits hoch gehandelte Cover der Klassiker von Rainbow (Gates Of Babylon), Black Sabbath (When Death Calls) und Saxon (Crusader) veröffentlicht.



Sorcerer line-up:

Anders Engberg: Vocals

Kristian Niemann: Guitar

Peter Hallgren: Guitar

Justin Biggs: Bass

Richard Evensand: Drums



Co-production, Keyboards: Conny Welén

Mixing and Mastering: Ronny Björnström

Cover art: Jani Stefanovic



Sorcerer live:

10/12/21 PL – Goleniowie – Rampa Kultura

21/05/22 ES – Madrid – Pounding Metal

03/06/22 DE – Gelsenkirchen – Rock Hard Festival

11/06/22 SE – Sölvesborg – Sweden Rock Festival

25/06/22 FR – Clisson – Hellfest