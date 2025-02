Soul Demise: neues Album „Against The Abyss“ erscheint am 21.03.2025

Soul Demise, die Melodic-Death-Metal-Band aus Bayern, meldet sich 2025 mit ihrem neuen Album Against The Abyss zurück. Die Band bleibt ihren Wurzeln treu und liefert weiterhin einen dynamischen Mix aus brutaler Intensität und vertrackten Melodien – ein Stil, den sie seit 1993 verkörpert.

Diese neue Veröffentlichung behält den typischen Sound der Band bei, bietet aber eine frische und offenere Produktion, die ihr Wachstum und ihre Bereitschaft, sich innerhalb der Melodic-Death-Metal-Landschaft weiterzuentwickeln, widerspiegelt. Fans werden die charakteristische Mischung aus Göteborg-inspirierten Elementen und moderner Energie wiedererkennen, die dieses Album sowohl vertraut als auch spannend macht.

Against The Abyss wurde von Kohlekeller Studio abgemischt und gemastert, was dem Material einen knackigen und kraftvollen Sound verleiht. Im Kern zeigt das Album die Leidenschaft von Soul Demise, unerbittliche Aggression mit markanten Melodien zu kombinieren, und beweist damit ihre Hingabe, ihre Musik voranzutreiben.

https://www.facebook.com/souldemise