Soul Grinder: veröffentlichen „Infernal Suffering“ Lyric Video vom kommenden Debüt

Ab dem 3. Juli steht nun endlich das Debütalbum Chronicles Of Decay der Bremer Death Metaller von Soul Grinder in den Läden! Ab sofort gibt es mit dem Opener Infernal Suffering ein Lyric Video, um sich vorab einen Eindruck davon zu verschaffen, was euch auf den gut 48 Minuten des Longplayers erwartet. Unterstützung haben die Jungs bei diesem Song übrigens von Negator Frontmann Nachtgarm, welcher sich als Gastmusiker vocaltechnisch die Ehre gibt. Aktuell werkelt das Bremer Trio zudem noch an einem amtlichen Videoclip, zu welchem schon einige Dreharbeiten im Kasten sind. Lasst euch überraschen, mehr dazu demnächst!

Die finale Tracklist der elf enthaltenen Songs des Albums findet ihr weiter unten. Wer nicht mehr bis zum 3. Juli warten will, bekommt das bärenstarke Debüt bereits jetzt in der PreOrder direkt bei der Band oder im MDD Mailorder.

Chronicles Of Decay Tracklist:

01. Infernal Suffering

02. Flesh Defiler

03. Ruins Of Existence

04. My Unwilling Giver

05. Morbid Masquerade

06. The Sun And The Serpent

07. The Delusionist

08. Signs Of Decline

09. March Of The Dead

10. The Withering

11. Hymn Of Death (Bonustrack)

Unser Kollege Michael E. konnte schon mal reinhören und war durchaus angetan von dem Album. Sein Review zu Chronicles Of Decay findet ihr hier.

Album order:

MDD Shop: http://mdd-records.de/soulgrinder

Amazon: https://amzn.to/2Vc7VxR

Links:

Facebook: https://www.facebook.com/soulgrindermetal/