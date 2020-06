In Flames: sprechen in neuem Trailer über das überarbeitete Coverartwork zu „Clayman 20th Anniversary Edition“

Die schwedischen Metalgiganten In Flames feiern dieses Jahr das 20-jährige Jubiläum der Veröffentlichung ihres Meilensteinalbums Clayman, und präsentieren zu diesem Anlass eine Special Edition, die am 28. August erscheint.

Schon jetzt zeigt die Band den ersten Trailer, in dem Sänger Anders Fridén und Gitarrist Björn Gelotte darüber sprechen, wie der Künstler Blake Armstrong anhand des ursprünglichen Albumcovers eine neue Version des famosen Claymans entwarf. Seht den Trailer zu Clayman 20th Anniversary Edition hier:

Bestellt die Scheibe jetzt hier vor: http://www.inflames.com/Clayman2020

Solltet ihr das zuvor veröffentlichte Clayman (Re-Recorded) verpasst haben, schaut hier vorbei: https://youtu.be/pY-KFWxB_00

Clayman 20th Anniversary Edition wurde komplett remastered von Ted Jensen (Pantera, Deftones, Gojira) und erhielt ein komplett frisches Artwork mit einem 16-seitigen Booklet, einem neuen Instrumentalmedley und vier neu aufgenommene Versionen von den Fanfavoriten wie Only For The Weak oder Pinball Map. Jene Tracks wurden von Howard Benson (My Chemical Romance, Motörhead) produziert und von Chris Lord-Alge (Green Day, Rob Zombie) gemixt. Das Album erscheint in digitaler Version sowie als CD Digipak, Doppel-LP farbiger Vinyl im Deluxe Trifold und großem Booklet, 11 remasterten Tracks auf einer 12“ und 5 Bonustracks auf einer 10“ im bedruckten Sleeve.

Noch vor der Veröffentlichung von Clayman 20th Anniversary Edition werden In Flames eine digitale Clayman 2020 EP am 24. Juli veröffentlichen, die die 2020er Versionen von Only For The Weak, Bullet Ride, Pinball Map, Clayman und dem neuen Instrumentaltrack Themes And Variations In D-Minor enthält.

Pre-saved das Album auf Spotify, Apple Music und Deezer und hört hier die Single Clayman (Re-Recorded): https://geni.us/InFlamesClayman2020

In Flames – The Complete Discography ist hier als Spotifyplaylist verfügbar: https://nblast.de/InFlamesSptfyComplete

Clayman 20th Anniversary Edition Tracklist:

1. Bullet Ride

2. Pinball Map

3. Only For The Weak

4. …As The Future Repeats Today

5. Square Nothing

6. Clayman

7. Satellites and Astronauts

8. Brush The Dust Away

9. Swim

10. Suburban Me

11. Another Day In Quicksand

12. Themes and Variations in D-Minor (instrumental)

13. Only For The Weak (Re-recorded)

14. Bullet Ride (Re-recorded)

15. Pinball Map (Re-recorded)

16. Clayman (Re-recorded)

