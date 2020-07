Soulbound: mit neuem Studioalbum „Addicted To Hell“ am 18.09. bei Metalville Records

Soulbound stehen für modernen und düsteren Industrial/Gothic-Metal und mixen dabei gekonnt eingängige Melodien mit dystopischen und sozialkritischen Texten.

Mit ihrem neuen Album Addicted To Hell (Metalville Rough Trade – VÖ 18.09.), welches unter der Leitung von Chris Harms (Lord Of The Lost) entstand, definieren Soulbound ihren Sound grundlegend neu, ohne jedoch ihre Wurzeln im Alternative zu ignorieren.

Stampfende Beats vereinen schwere Gitarren und aggressive Synths zu einem endzeitlichen Genre-Mix, der in dieser Form absolut einzigartig ist.

Dunkle, schwere Balladen und aggressive, brachiale Songs mit großen Melodien, reichen sich auf dem Album die Hand.

Der Sound der Band aus Bielefeld ist vielfältig und abwechslungsreich, trägt aber immer eine unverwechselbare Note.

Soulbound laden uns mit Addicted To Hell dazu ein, die Abgründe der menschlichen Psyche zu ergründen.

Die Texte symbolisieren den aktuellen Zeitgeist und behandeln emotionale Themen wie zwanghafte Selbstzerstörung, Narzissmus oder den Kampf gegen Depressionen.

Soulbound sind pure Energie und die wohl mit ambitioniertesten Newcomer der Gothic-Szene.

Jeder, der die Ostwestfalen schon einmal live erlebt hat, wird genau das bestätigen können. Die Band weiß, wie sie ihre Zuhörer mitreißen kann, entfesselt auf der Bühne ein Feuerwerk an Emotionen, bleibt dabei aber bodenständig und ihren Fans sympathisch nah.

Addicted To Hell ist der endgültige Ritterschlag für die junge Band und bereits jetzt ein Geheimtipp für alle Fans von düsterem Metal und mitreißendem Gothic.

Addicted To Hell Tracklist:

01. Addicted To Hell

02. March March

03. Toxic

04. Fuck You

05. Undone

06. Devil

07. The Beast

08. Crash And Burn

09. Tic Toc

10. Alive

11. Sucker`s Place

12. Fire it Up

13. Unleashed Aporia

Die Erstauflage erscheint zudem mit einer Bonus CD:

01. Addicted To Hell (Acoustic Live Version)

02. Halloween (Acoustic Live Version)

03. Rising Sun Vol.2 (Acoustic Live Version)

04. Beast (Acoustic Live Version)

05. Crash And Burn (Acoustic Live Version)

06. One Million Scars (Acoustic Live Version)

07. Rising Sun (Acoustic Live Version)

08. Undone (Parasite Inc. Remix)

09. Fuck You (Neon Wired Remix)

10. Words (Burden Of Life Cover)

11. Halloween (Harpyie Cover)

Soulbound Line-Up

Johnny Stecker – Vocals

Felix Klemisch – Guitar

Johnny Ramirez – Guitar

Patrick Winzler- Synthies

Jonas Langer – Bass

Mario Krause – Drums

Homepage: www.soulbound.de

Facebook: www.facebook.com/MusicSoulbound

YouTube: www.youtube.com/MusicSoulbound