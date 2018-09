Die Metal-Ikonen Soulfly werden ihr zerstörerisches neues Album Ritual am 19. Oktober via Nuclear Blast veröffentlichen. Heute hat die Band passend dazu den dritten Teil einer Albumtrailerserie online gestellt. Seht euch hier an, was Gitarrist/Sänger Max Cavalera über den Albumtitel zu sagen hat.

Ritual wurde von Josh Wilbur (Killer Be Killed, Lamb Of God, Gojira) produziert, aufgenommen und gemixt. Das Coverartwork stammt vom Künstler Eliran Kantor (Testament, Iced Earth, Sodom). Die zusätzlichen Artworks im Booklet stammen von Marcelo Vasco (Slayer, Hatebreed, Kreator), der auch das Verpackungsdesign entworfen hat. Das Album warten mit einigen Gastauftritte, u.a. von Randy Blythe (Lamb Of God) und Ross Dolan (Immolation), auf.

Soulflys elftes Studioalbum, Ritual, könnt Ihr hier in verschiedenen physischen und digitalen Formaten vorbestellen.

Ritual – Tracklist:

01. Ritual

02. Dead Behind The Eyes (feat. Randy Blythe)

03. The Summoning

04. Evil Empowered

05. Under Rapture (feat. Ross Dolan)

06. Demonized

07. Blood On The Street

08. Bite The Bullet

09. Feedback!

10. Soulfly XI

Mehr zu Ritual:

Evil Empowered OFFIZIELLER TRACK: https://www.youtube.com/watch?v=HB7gYzoVUQw

Ritual OFFIZIELLES 360°-TRACKVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=z2LHZs7xx-w

Trailer #1 – Das Albumartwork: https://www.youtube.com/watch?v=FPDH-CPWmzo

Trailer #2 – Die Arbeit mit Josh Wilbur: https://www.youtube.com/watch?v=8W_fTgBx2iY

Soulfly live:

31.01. – 04.02. USA Miami/Ft. Lauderdale, FL – 70000 Tons of Metal *NEU*

Weitere Infos:

www.soulfly.com

www.facebook.de/soulflyofficial

www.nuclearblast.de/soulfly

