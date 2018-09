Die amerikanischen Metaller von Allegaeon haben soeben ihre Rückkehr nach Europa für nächsten Februar angekündigt, um Obscura auf deren Headlinertour anzuheizen. Außerdem werden Fallujah und First Fragement mit dabei sein.

Allegaeons Riley McShane kommentiert das Ganze wie folgt: „Wir fühlen uns geehrt, gemeinsam mit unseren Freunden in Obscura, Fallujah und First Fragment für die Diluvium Europatour zu euch zurückzukehren. Dabei werden wir auch unser anstehendes, neues Album Apoptosis vorstellen und einen neuen Song aus dem Album spielen. See you there!“

Diluvium Europa Tour 2019

Obscura

+ Fallujah

+ Allegaeon

+ First Fragement

01.02.19 Germany München @ Backstage

02.02.19 Germany Nürnberg @ Z-Bau

03.02.19 Netherlands Haarlem @ Patronaat

04.02.19 UK Bristol @ The Fleece

05.02.19 Ireland Dublin @ Voodoo Lounge

06.02.19 UK Glasgow @ Cathouse

07.02.19 UK Manchester @ Rebellion

08.02.19 UK London @ o2 Academy Islington

09.02.19 France Paris @ Trabendo

10.02.19 France Toulouse @ Metronum

11.02.19 Spain Bilbao @ Santana 27

12.02.19 Portugal Porto @ Hard Club

13.02.19 Spain Madrid @ Caracol

14.02.19 Spain Barcelona @ Bóveda

15.02.19 France Lyon @ CCO

16.02.19 Italy Milan @ Legend

17.02.19 Switzerland Aarau @ Kiff

18.02.19 Austria Wien @ Arena

19.02.19 Germany Leipzig @ Conne Island

20.02.19 Germany Berlin @ Lido

21.02.19 Germany Hamburg @ Logo

22.02.19 Germany Oberhausen @ Kulttempel

23.02.19 Austria Salzburg @ Rockhouse

presented by Metal Hammer, Fuze, Metal.de, Guitar

Allegaeon Line-Up:

Riley McShane – vocals

Greg Burgess – guitar

Michael Stancel – guitar

Corey Archuleta – bass

Brandon Park – drums

https://www.facebook.com/Allegaeon

https://www.youtube.com/ALLEGAEON

https://twitter.com/allegaeon

https://www.instagram.com/allegaeonofficial

Kommentare

Kommentare