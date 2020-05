Soulfly: veröffentlichen „Live Ritual NYC MMXIX“ als Digital EP und neues Livevideo zu „The Summoning“

Die Metalikonen von Soulfly veröffentlichten am Freitag unangekündigt die Live Ritual NYC MMXIX Digital EP. Zur Feier des Tages erscheint ebenfalls ein Live Video zum Song The Summoning welches ihr euch hier anschauen könnt:

Sänger und Gitarrist Max Cavalera dazu: „New York ist eine faszinierende Stadt – die Stadt, die nie schläft! Ich freue mich immer wieder darauf, dort zu spielen. The Gramercy ist ein großartiger Veranstaltungsort und die Soulfly Menge war direkt an der Front eines Schlachtfelds, sich wie eine Art Stamm bewegend. Ich hoffe sehr, dass diese unvergessliche Nacht in NY euch in diesen Zeiten der Quarantäne etwas aufmuntern kann. Startet einen Pit in eurem Wohnzimmer! Auch ich befinde mich in Quarantäne und zusammen, mit Metal, durchstehen wir das alle! Lasst das Ritual beginnen!“

Soulfly’s Live Ritual NYC MMXIX Digital EP wurde im The Gramercy in New York City am 11. Februar 2019 anlässlich ihres aktuellen Album Ritual aufgenommen. Die Audiospuren wurden gemischt und gemastered von Charles Elliott (Abysmal Dawn) from Tastemaker Audio. Das Cover Artwork wurde aus Fotos von Rodrigo Fredes zusammengefügt.

Das Tracklisting von Live Ritual NYC MMXIX:

1. The Summoning

2. Under Rapture

3. Fire

4. Porrada

5. Ritual

6. I And I

7. Back To Primitive

Download und Stream von Live Ritual NYC MMXIX findet ihr hier: https://nuclearblast.com/soulfly-live-ritual