Souls Of Rock Clothing: präsentieren die „United We Stand“ Rocknacht

Das Coronavirus ist auch nach Monaten noch allgegenwärtig und aktuell bewegen wir uns direkt auf die zweite Welle zu. Es sind harte Zeiten für Bands, Musik-Lokale und Event-Veranstalter und natürlich auch für die Fans von hart rockender Mucke, die ihre Lieblingsbands nicht sehen können. Unter dem Motto United We Stand präsentieren nun Souls Of Rock Clothing und die Kater Rock Bar in Zürich, Schweiz am 10. Oktober 2020 eine geballte Ladung Livemusik.

Eröffnet wird die United We Stand Rocknacht mit einer aufregenden Band, zu der zum jetzigen Zeitpunkt noch keine finalen Angaben gemacht werden können. In den nächsten Tagen sollen dazu weitere Details bekannt gegeben werden, also behaltet die Facebook-Seite des Kater (https://www.facebook.com/kater.rockt/) im Auge. Im Anschluss daran folgt eine Präsentation der aktuellen Collection von Souls Of Rock Clothing (Infos: https://www.soulsofrock.com). Auf dem Höhepunkt des Abends rockt die hochkarätige All-Star-Cover-Band Ladykillers mit euch in die Nacht. Die Band besteht aus Jonas Wolf (Eluveitie), Tobey Lucas (Tobey Lucas Band) und Stee Gfeller (ZiBBZ). Gegen Mitternacht lässt Haus-DJ Beck In Black ausgesuchte Hits und Fanfavoriten vom Stapel.

17:00 Uhr Doors open / Rock Bar

18:00 Uhr Liveband t.b.a.

18:45 Uhr Rock Bar

19:30 Uhr Souls Of Rock Präsentation

20:00 Uhr Rock Bar

20:30 Uhr Liveband Ladykillers

22:00 Uhr Rock Bar

23:00 Uhr DJ Beck In Black

Ort: Kater, Kanonengasse 33, 8004 Zürich, Schweiz

Der Eintritt ist frei (Kollekte).

Zutritt ab 18 Jahre (oder in Begleitung eines Erwachsenen)

Platz beschränkt, möglichst früh da sein

Erhebung der Kontaktdaten beim Einlass, gültigen Ausweis mitbringen