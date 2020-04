Star Wars in Concert: Die Rückkehr der Jedi-Ritter – Show in Leipzig ersatzlos gestrichen

SARS-CoV-2 macht auch nicht vor den Lichtschwertschwingern halt, so dass Semmel Concerts Entertainment GmbH die Star Wars in Concert Veranstaltung am 09. April in Leipzig canceln musste:

Den aktuellen offiziellen Vorgaben der Behörden folgend, muss die für den 09.04.2020 geplante Veranstaltung Star Wars in Concert – Die Rückkehr der Jedi Ritter in der Quaterback Immobilien Arena, Leipzig ersatzlos abgesagt werden.

Leider war es nicht möglich, einen umsetzbaren Ersatztermin zu finden. Wir bitten um Verständnis.

Die Absage betrifft die nachstehenden Tournee-Termine:

09.04.2020 – Leipzig, Quaterback Immobilien Arena

Bereits gekaufte Tickets können an den Vorverkaufsstellen zurück gegeben werden, an denen sie gekauft wurden. Sollte Ihre Vorverkaufsstelle von den aktuellen Laden-Schließungen betroffen sein, wird das natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein.