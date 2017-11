Spätestens seit ihrer erfolgreichen Tour mit Unheilig ist die Urban Pop-Formation Staubkind ein fester Stern am deutschsprachigen Musikhimmel. Mit ihrem am 1. Dezember erscheinenden Live-Album Immer wenn es anfängt laden Louis Manke und Band zu einem akustischen und optischen Träumefangen ein. Bewegende Konzertmomente – erhältlich als Doppel-CD, als 2CD/DVD im Digipak, als limitiertes Box-Set und als Blu-Ray.

Immer wenn es anfängt – der erste Moment auf der Bühne, die ersten Takte der Musik. Gänsehaut und pures Adrenalin liegt in der Luft – „…denn immer, wenn mein Herz brennt, ist immer, wenn es anfängt“. Ein Jahr voller Energie, Emotion und vor allem der besonderen Erlebnisse liegt hinter Louis Manke, der mit An jedem einzelnen Tag im März das fünfte Staubkind-Studioalbum veröffentlichte und damit im Frühjahr quer durch Deutschland tourte. Und wer das Herzensprojekt des Wahl-Berliners, mit dem er schon im 13. Jahr gefühlvolle Rock-Pop-Klänge mit ehrlich-erdigen, deutschen Texten verbindet, kennt, der weiß, dass Staubkind-Konzerte immer etwas ganz Besonderes sind. Gänsehaut-Momente, eingängige Melodien und die charakteristische Reibeisen-Stimme des Sängers und Gitarristen geben Staubkind sein Gesicht und entfalten live und auf der Bühne, zusammen mit dem Publikum, erst ihr volles Potential. Dabei fängt Immer wenn es anfängt genau das ein, was Staubkind live ausmacht – Leidenschaft für Musik, pure Gefühlsdynamik und eine bedingungslose Publikumsnähe. Bild und Klang lassen in jenes ganz besondere Gefühlsbad eintauchen, das jeder, der Staubkind schon einmal live erleben durfte, wohl niemals vergessen wird. Der Funke springt über, wenn Louis und seine Band einen Konzertabend mit großen Balladen und rockig-treibenden Stücken bieten und gemeinsam mit den Fans feiern. Immer wenn es anfängt – das sind Staubkind-Live-Momente, wie jeder Fan sie gern festhalten möchte und so immer wieder erleben kann – An jedem einzelnen Tag. Ein Konzert-Erlebnis für Zuhause, das euch die Zeit bis zur nächsten Tour definitiv versüßen wird! Immer wenn es anfängt erscheint als 2CD, als 2CD/DVD, als Blu-Ray und als edle, limitierte Liebhaber-Fanbox, welche die Doppel-CD, den Konzertfilm auf DVD, einen 13-seitigen A5-Staubkind -Fotokalender für 2018, sowie ein exklusives Schlüsselband mit einer Backstagepass-Replik enthält.

Live:

11.11. Verden, Hallo Verden Festival

09.12. Dresden, Filmtheater Schauburg – ein Weihnachtsabend

17.12. Bonn, Pantheon Theater – ein Weihnachtsabend

