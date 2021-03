Steel Crusher – Metal Possessed

Fazit

Old School Heavy Metal, wie man ihn gerne hat. Schade, dass es "nur" eine Demo wurde. Respekt, sich in diesen Zeiten ohne Label an solch ein Projekt heranzuwagen. Ich bin sehr angetan und werde den weiteren Weg der Jungs verfolgen.



Anspieltipps: Metal Possessed, Knight Of The Night und The Steelcrusher