Steel Water Ink – In The Course Of Time

Die Ostseeinsel Rügen hat viel sehenswerte Ecken und ist zu recht ein beliebtes Urlaubsziel. Für große Heavy Metal Abenteuer steht die größte Insel Deutschlands nicht, noch nicht. Vielleicht ändert das die junge Truppe von Steel Water Ink, die ihre erste Veröffentlichung In The Course Of Time im Mai dieses Jahres über das heimische Label Rügencore Records herausgebracht hat. Der alternative Rocksound greift nicht nur in den Stoner-Bereich, sondern versucht auch kraftvollere Metal Riffs zu platzieren. Technisch ist das Songwriting eindeutig ausbaufähig, für den ersten Gehversuch kann man zumindest beide Beine fest auf den Grund bekommen. Gesanglicht gehen sie gleich einen gewagten Weg. Die weibliche Mainstimme von Maria Haffner lebt von leicht punkigen wie alternativen Farben, während ihr Gegenpaart John Killies etwas planlos versucht, seinen Anker zu setzen. Metalcore Growls stehen der Truppe jedenfalls eher nicht und die überwiegenden Clean Passagen dürften für die Zukunft der bessere Schlüssel zum Erfolg werden. Bei der kurzen Hörprobe von sechs Songs, die in etwas mehr als 20 Minuten den Hörer überzeugen müssen, bleibt noch viel Luft nach oben. Das größte Problem bei Steel Water Ink kann man in dem Punkt ausmachen, dass es noch im Grundsatz keinen klaren Weg gibt, den die Formation gemeinsam gehen möchte. Stoner, Alternative, Metal und Punk Einflüsse müssen weiter reduziert werden, egal in welche Richtung, ansonsten kommt dabei im ersten Anlauf der nächste dicke Brei heraus, der kein Lager persönlich anspricht. Des Weiteren muss an der ganzen Aufmachung gefeilt werden, bei der ersten EP darf das wiederum nicht mit einem zu hohem Stellenwert versehen die Bewertung zu sehr nach unten schieben. Motiviert, gewillt, ihren Platz im Musikbusiness zu finden, probieren die Deutschen zumindest alles aus, was ihnen in den Kopf kommt und stoßen sich damit die Hörner ab. Das Artwork von In The Course Of Time wiederum wurde sehr liebevoll gestaltet und muss unbedingt positiv hervorgehoben werden.

