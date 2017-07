Neben dem 2016 erschienen Album können sich Vinyl-Liebhaber noch über vier weitere Songs einer Bonus-Live Session freuen! Für diese Songs gibt es je ein extra Video im Youtube Channel von EL PUERTO sowie ein paar persönliche Statements der Bandmitglieder:

Den Anfang macht Sänger Sebastian Schuster über Bonus-Track1

NEUES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=RnqxM4Zpl70

„‘Like Dynamite‘ ist eine steinalte Nummer in der STEPFATHER FRED-Geschichte. Sie entstand ganz natürlich bei ‚nem Jam im Proberaum, ohne jegliche Songwriting-Konzepte, Muster oder Regeln. „Schwupsdiwups“ wurde rein aus dem Gefühl von uns frischen und unerfahrenen Teenies ein Song mit massig Power, Speed, Druck und Energie! Dies haben wir textlichen Passagen wie “I’m not coke I’m coffein“ oder “strainged like a bow, faster than an arrow“ noch ein wenig verbildlicht …und nochmal „schwupsdiwups“ LIKE DYNAMITE war geboren. Ich persönlich bin sehr stolz darauf.“

Sowohl im Studio wie auch live beweisen die vier Allgäuer im zehnten Jahr ihres Bestehens, was für eine großartige ALTERNATIVE ROCK Band sie sind.

TRACKLIST:

A-1. Bitchbanger

A-2. Freedom Call

A-3. Libertine

A-4. Have A Good Time

B-1. Beat It

B-2. Worlds Collide

B-3. Lonely Toy

B-4. Imprudent

C-1. Relief

C-2. Shuffle Man

C-3. Isolation

C-4. Fellow Traveller

BONUS TRACKS

D-1. Like Dynamite

D-2. The Pain

D-3. Dreaming

D-4. Cocaine

Vorbestellungen dieser Doppel-LP sind ab dem 21.7.2017 EXKLUSIV im El Puerto Shop möglich unter: https://shop.el-puerto-records.com/de/bands/stepfather-fred/stepfather-fred-dummies-dolls-masters-vinyl.html

Quelle: www.el-puerto-records.com

