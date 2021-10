Stillbirth: neue EP im November, erstes Video sofort verfügbar

Die selbst ernannten Surfgrinder Stillbirth aus Hagen bringen ihre neue EP Strain Of Gods am 19. November über Unique Leader Records heraus. Vorab könnt ihr euch bereits das Video zur Single You Can’t Kill Us anschauen!

Strain Of Gods ist eine Konzept-EP mit sechs Tracks von knüppelnder Gemeinheit, die mit Gitarrenspiel der verbrannten Erde, brutal schweren Grooves, Sick Slams und Hochofen-Vocals wüten. Stillbirth sind 2021 härter und schneller, aber mit Groove ganz an der Spitze ihres Sounds.

Frontmann und Sänger Lukas Swiaczny zur neuen EP: „Wir freuen uns sehr, unsere neue EP Strain Of Gods über unser Lieblingslabel Unique Leader Records zu veröffentlichen. Die EP enthält sechs Songs und ist gespickt mit einer Mischung aus Brutalität, Groove und Chill. Freut euch auf messerscharfe Gitarrenriffs, unaufhaltsame Drums, ein Bassinferno mit zwei Bässen und einem gurgelnden Gesangsarrangement! Wieder einmal hatten wir das Vergnügen, das Album in den DPK Studios aufzunehmen und zu mischen. Das Master wurde von unseren guten Freunden von Demigod Recordings gemacht. Unser Coverdesigner Aghy Purakusuma hat noch einmal alles gegeben und eine superweite Landschaftsabdeckung geschaffen. Wir können es kaum erwarten, dieses Biest auf dich loszulassen.“

Stillbirth kombinieren eine berauschende Mischung aus Death Metal, Grindcore und Deathcore. Die Band hat ein über zwei Jahrzehnte zurückreichendes Vermächtnis an Brutalität geschaffen. Seit ihrer ersten CD Happy Stillbirthday Party (2002) veröffentlichte die Band sieben Full-Lengths, vier Splits und die in Kürze erscheinende EP!

Live haben Stillbirth wohl so jede Ecke der Welt bereist. Sehen könnt ihr Stillbirth demnächst bei folgenden Events:

03.10.2021 Braunschweig, Germany – Hotel666 Metalclub

23.10.2021 Basel, Switzerland – Conquering Basilea Fest

18.11.2021 Utrecht, Netherlands – dB’s

19.11.2021 Dortmund, Germany – Junkyard

20.11.2021 Passau, Germany – Zauberberg

27.11.2021 Alkmaar, Netherlands – Herrie Metalfest

Stillbirth sind:

Gesang – Lukas Swiaczny

Bass – Dominik Koenig

Bass – Lukas Kaminski

Gitarre – Leonard Willi

Gitarre – Jens Strack

Schlagzeug – Martin Gruppe

Zur Bandseite kommt ihr hier: www.stillbirthparty.de