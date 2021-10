Last Days Of Eden: präsentieren den nächsten Song „The Secret“ vom neuen Album „Butterflies“

Die spanische Symphonic-Folk-Metal Band Last Days Of Eden stellt heute ihren neuen Song The Secret vor. Es ist bereits die dritte Single aus dem kommenden Album Butterflies, welches am 15.10.2021 via El Puerto Records erscheint.

Das Album wurde von Dani G. produziert, der sich auch als Produzent bereits einen Namen machen konnte (u.a. Rage, Firewind, Mystic Prophecy).

Das Cover-Artwork wurde von Daniel Alonso entworfen, der bereits mit den größten Stars der spanischen Heavy Metal Szene gearbeitet hat.

Zum Song The Garden kommt ihr hier: