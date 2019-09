Stinger: Video zu „From Heaven Above“

Stinger veröffentlichen mit From Heaven Above ihr fünftes Video zu ihrem Silberling Colourblind. From Heaven Above erzählt eine Liebesgeschichte, geprägt von Zusammenhalt, Verlässlichkeit und Rückhalt. Wie das bei einer Band wie Stinger nicht anders sein kann, minimalistisch und auf das Wesentliche beschränkt. From Heaven Above – eine Ode an die Liebe.

Das Album Colourblind erschien am 10.05.2019 via Boersma-Records und ist u.a. hier erhältlich: https://youtu.be/hqFDr31CzKU

