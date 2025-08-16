Stonebirds: letztes Album „Perpetual Wasteland“ angekündigt

Die in der Bretagne ansässigen Post-Metal-Architekten Stonebirds haben die Veröffentlichung ihres vierten und letzten Albums Perpetual Wasteland für den 10.10.2025 über Ripple Music angekündigt und präsentieren die eindringliche Debütsingle Croak (https://lnkfi.re/stonebirdscroak).

Für über ein Jahrzehnt haben Stonebirds von der Dualität gelebt: der ewigen Spannung zwischen gegensätzlichen Kräften, wobei Melancholie ihr leitendes Gleichgewicht darstellt. Mit ihrem vierten und letzten Album Perpetual Wasteland destilliert das bretonische Trio nun ein letztes Mal ihre Essenz: Licht gegen Dunkelheit, erdrückendes Gewicht gegen zerbrechliche Leichtigkeit und einen neu gefundenen Unterton der Erneuerung im Nichts.

Aufgenommen im Studio La Briche mit Produzent Cyrille Gachet (Fange, Year of No Light) markiert das Album einen seismischen Wandel im Sound: schneidend, extrovertiert und akribisch geschichtet, dabei schärfer als je zuvor. Hier kollidiert der von Sludge durchtränkte Doom der Band mit majestätischem Post-Metal und schafft ein Epilog, der so nuanciert wie kompromisslos ist.

Thematisch ist Perpetual Wasteland eine viszerale Meditation über Zusammenbruch und Transzendenz. Inspiriert von eindringlichen Bildern ökologischen Verfalls, menschlicher Isolation und dem schwer fassbaren Versprechen der Erlösung, verweben Stonebirds Verzweiflung zu etwas seltsam Leuchtendem. Die Riffs sind tektonisch, die Melodien schmerzlich spärlich, jede Note ein ausgefranster Faden in einem Wandteppich des Ruins. Doch im Chaos gibt es Offenbarung: ein flüchtiger Glanz, wie Licht durch rissige Erde. Dies ist das Ende, aber nicht ohne Feuer.