Strigoi: präsentieren Musikvideo zu ‚Carved Into The Skin‘ + Debütalbum »Abandon All Faith« ab sofort erhältlich!

„Verglichen mit VALLENFYREs Abschiedsalbum »Fear Those Who Fear Him«, ist »Abandon All Faith« deutlich abwechslungsreicher und vielschichtiger. So kann es gerne weitergehen!“ METAL.DE , Markus Endres – 8 von 10 Punkten

Old School-Death Metal-Fans, aufgepasst!entfesseln heute ihr Debütalbumvia. Des Weiteren hat die Band ein selbstproduziertes Video zu ihrem Trackenthüllt, das vonund, der sich auch um die Bearbeitung des Clips gekümmert hat, gefilmt wurde. In diesem Rahmen ist Bandgründerobendrein zum ersten Mal nach knapp fünf Jahren wieder in einem Musikvideo zu sehen. Klickt hier: https://www.youtube.com/watch?v=2FAwZKQbJnE kommentiert: „Dieser Track, der düsterste auf der Platte, befasst sich mit Depression, Verzweiflung und Selbstverletzung. Er ist Ersticken in musikalischer Form.“

Bassist Chris Casket ergänzt: „Die Produktion des Videos, das im Studio, aber auch an Plätzen in Yorkshire, Suffolk und Mailand entstanden ist, haben wir komplett selbst übernommen, sogar um die „Spezialeffekte“ haben wir uns gekümmert. Ursprünglich wollten wir nur Hintergrundszenen für ein Lyricvideo einfangen, aber jene Dreharbeiten sind schnell zu einer kompletten Videoproduktion geworden. Das Endergebnis ist ein Mix aus Performance, unheimlichen Orten, kriechenden Insekten und Selbstverstümmelung.“

Holt euch »Abandon All Faith« hier: https://nblast.de/Strigoi-AbandonFaith

Hört euch ‚Carved Into The Skin‘ und weitere neue Tracks in den NB-New Releases-Playlists an: http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

»Abandon All Faith« ist in den folgenden Formaten erhältlich:

– Jewelcase-CD

– schwarzes Vinyl in Gatefold

– digital

Mehr zu »Abandon All Faith«:

‚Phantoms‚ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=4ZGsNENJyW4

‚Nocturnal Vermin‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=4BEsKqx8xII

Trailer #1 – Der Ursprung STRIGOIs:

https://www.youtube.com/watch?v=p_VnXIYeQMQ

Trailer #2 – Der Albumsound:

https://www.youtube.com/watch?v=nIeSjyn6WfY

Trailer #3 – Artwork und Tourpläne:

https://www.youtube.com/watch?v=HwUYzNuv_4o

Trailer #4 – Die Texte auf »Abandon All Faith« – Teil I:

https://www.youtube.com/watch?v=gXmgsgGKL0w

Trailer #5 – Die Texte auf »Abandon All Faith« – Teil II:

https://www.youtube.com/watch?v=3YpnXpcYE0s

»Abandon All Faith« – Tracklist:

01. The Rising Horde

02. Phantoms

03. Nocturnal Vermin

04. Seven Crowns

05. Throne Of Disgrace

06. Carved Into The Skin

07. Parasite

08. Iniquitous Rage

09. Plague Nation

10. Enemies Of God

11. Scorn Of The Father

12. Abandon All Faith

Einerseits Nihilistik und Crust, andererseits aber auch filmische Erhabenheit bietend, hat sich PARADISE LOSTs Greg Mackintosh mit dem ehemaligen EXTREME NOISE TERROR– und VALLENFYRE-Bassisten Chris Casket zusammengetan, um ein wahrhaft gewaltiges Old School-Death Metal-Biest einzuspielen.

—

STRIGOI sind:

Greg Mackintosh | Leagitarre, Gesang

Chris Casket | Bass

Sam Kelly-Wallace | Rhythmusgitarre (live)

Guido Zima Montanarini | Schlagzeug (live)

