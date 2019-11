Strigoi: sprechen in neuem „Abandon All Faith“-Trailer über die lyrischen Themen der zweiten Albumhälfte

Strigoi werden ihr langerwartetes Debütalbum Abandon All Faith kommende Woche via Nuclear Blast veröffentlichen. Um den Fans auch noch einen musikalischen Vorgeschmack auf die zweite Hälfte der Platte zu geben, hat die Band heute den abschließenden Teil ihrer Videotrailerserie enthüllt, in dem Chris mehr über ihre Inspirationsquellen für die Texte der Songs 7 bis 12 preisgibt. Zu sehen gibt es diesen hier:

ICYMI:

Seht euch hier auch den ersten Teil an: