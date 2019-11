Spoil Engine: veröffentlichen Lyricvideo zu „Venom“

Das female-fronted Modern-Metal-Quartett Spoil Engine aus Belgien und den Niederlanden ist zurück!

Letzten Freitag veröffentlichten Spoil Engine ihr brandneues Album Renaissance Noire!

Um die neue Platte gebührend zu präsentieren veröffentlicht die Band außerdem das Lyricvideo zu Venom.

Hört euch Lyricvideo zu Venom hier an:

Hört euch das komplette Album Renaissance Noire hier an:

ICYM:

Schaut euch das Musikvideo zu The Hallow feat. Jeff Walker hier an: https://youtu.be/iZxqOyI8vLY

Schaut euch das Musikvideo zu R!OT hier an: https://youtu.be/ATZ3Rolfcmo

Renaissance Noire Tracklist:

01. R!OT

02. Medicine

03. The Hallow (feat. Jeff Walker)

04. Venom

05. Golden Cage

06. Frostbite

07. Warzone

08. No Flowers for a Pig

09. The Void

10. Storms of Tragedy