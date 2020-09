Strydegor: veröffentlichen „Isolacracy“ am 13.11.

An einem Freitag den 13., genauer gesagt am 13. November ist es endlich soweit! Sechs Jahre nach ihrem letzten Output steht das neue Album der Melodic Deather von Strydegor in den Startlöchern. Isolacracy wird elf Songs enthalten, welche zweifellos den bisherigen Höhepunkt im musikalischen Schaffen des Quartetts darstellen. Einem „Ohrkan“ gleich, der einschneidender und nachhaltiger unter die Haut fährt, als alles, was die Band bisher von sich hören ließ. Produziert wurde die Scheibe von Oliver Carell / Blastbeat Productions und gemastert von Lasse Lammert / LSD Studio Lübeck. Seid gespannt auf den neuen Klangsturm, welchen die Nordmänner als Zeugnis ihrer musikalischen Weiterentwicklung entfesseln werden!

