Styx – Crash Of The Crown

Artist: Styx

Herkunft: Chicago, USA

Album: Crash Of The Crown

Spiellänge: 43:10 Minuten

Genre: Hardrock, Rock

Release: 18.06.2021

Label: Universal Music Enterprises

Link: https://styxworld.com/

Bandmitglieder:

Gitarre, Gesang, Mandoline, Banjo – Tommy Shaw

Gitarre, Gesang – James ‚JY‘ Young

Bassgitarre – Ricky Phillips

Bassgitarre – Chuck Panozzo

Piano, Melloton, Gesang, Synthesizers – Lawrence Gowan

Schlagzeug, Perkussion – Todd Sucherman



Tracklist:

The Fight Of Our Lives A Monster Reveries Hold Back The Darkness Save Us From Ourselves Crash Of The Crown Our Wonderful Lives Common Ground Sound The Alarm Long Live The King Lost At Sea Coming Out The Other Side To Those Another Farewell Stream

Styx ist eine legendäre Rockband aus Chicago, die in diesem Jahr ein neues Album mit dem Titel Crash Of The Crown herausgebracht hat. Das 16. Studioalbum der Amerikaner steht seit Mitte Juni griffbereit bei allen gut sortierten Plattendealern. Über Universal Music Enterprises haben die Musiker 15 neue Stücke zusammengetragen, um Old School US-Rock mit Hardrock Elementen zu veredeln. Von den 1970er bis 1980er erlangten sie schnell Weltruhm und gehörten zu den Adult Orientated Rock Veteranen. Seit 1990 wurde es deutlich ruhiger um die Größe, die in ihren ersten zwei Jahrzehnten ein Album nach dem nächsten produzierte. Bevor wir jetzt ganz vom Thema abkommen und die Zeit von vor über 30 Jahren thematisieren, stürzen wir uns lieber auf den neuen Stoff.

Bei The Fight Of Our Lives schwingen viel Eindrücke mit und man muss erst mal den Fokus auf die Facetten bekommen. Gesanglich schwingen sogar Queen ganz eindeutig mit. Technisch schmeißen Styx mit den ersten beiden Titeln noch gar nicht alle Karten auf den Tisch. A Monster offenbart jedoch Tendenzen, die auch das progressive Lager interessieren dürften. Pianomelodien greifen in mehrstimmige Gesänge, die mit viel Druck und Liebe bereichert werden. Die diversen Instrumente sorgen für ein rundes Gefühl und machen den Silberling unberechenbar. In 43 Minuten gibt es keinen Stolperstein, über den die erfahrene Truppe hätte stolpern können. Ganz anders als in ihrer Heimat haben die alten Anhänger bei uns in Deutschland und in der Schweiz die Herren nicht vergessen. Die Chartplatzierungen sprechen jedenfalls eine deutliche Sprache, auch wenn der ganz große Wurf ausgeblieben ist. Spaß machen die lockeren Nummern wie Reveries oder Save Us From Ourselves. Leichte Blues-Klänge umgarnen flockige Beats, die man in viele Subgenres packen könnte. Alt und muffig agieren die Künstler jedoch nicht und versuchen selbst im Jahr 2021 mit der Zeit zu gehen. Dass der berühmte Lack noch nicht ab ist, spürt man in jeder Sekunde von Crash Of The Crown. Die Queen-ähnlichen Passagen überfordern mich trotzdem das eine oder andere Mal. Nein, ganz im Ernst – das Songwriting ist stimmig, die Stücke haben ihren Spirit und formen ein rundes Ganzes. Die Stimmen nehmen den Hörer an die Hand, lassen liebevolle Balladen wie Our Wonderful Lives zu und tun keinem weh.