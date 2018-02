Suffocation: enthüllen Gitarren-Playthrough zu ‚Return To The Abyss‘; starten Europa-Co-Headlinetour

Die New Yorker Death Metal-Pioniere SUFFOCATION und Guitar World freuen sich, heute ein Gitarren-Playthrough zum Track ‚Return To The Abyss‘ mit den beiden Gitarristen Terrance Hobbs and Charles Errigo präsentieren zu können. Der Song stammt von ihrem aktuellen Werk »…Of The Dark Light«. Zu sehen gibt es den Clip HIER.

Des Weiteren stehen SUFFOCATION kurz davor, ihre UK/EU-Co-Headlinetour mit ihren Labelkollegen VENOM INC. nächsten Monat zu starten. Weitere Details gibt es unten!

SUFFOCATION live:

02.03. NL Tilburg – Netherlands Deathfest III

w/ VENOM INC., NERVOSA, AETERNAM, SURVIVE

09.03. UK Bristol – Bierkeller

10.03. UK Manchester – Rebellion

11.03. UK Glasgow – Audio**

12.03. UK Birmingham – Asylum

13.03. UK London – Islington Academy

14.03. B Opwijk – Nosta

15.03. F Paris – Petit Bain

17.03. D Hamburg – Kulturpalast

18.03. DK Aarhus – VoxHall

19.03. DK Copenhagen – Pumpehuset

20.03. D Mannheim – MS Connexion Complex

21.03. D Ingolstadt – Eventhalle Westpark

22.03. I Brescia – Circolo Colony

23.03. I Bologna – Zona Roveri

24.03. A Graz – Explosiv

25.03. H Budapest – Barba Negra

26.03. RO Cluj-Napoca – Form Space

27.03. A Vienna – Viper Room

28.03. SK Kosice – Collosseum

29.03. CZ Prague – Futurum

30.03. D Dresden – Eventwerk

31.03. PL Katowice – MegaClub

**ohne NERVOSA

27. – 29.04. P Barroselas – SWR Barroselas Metalfest

06.06. S Sölvesborg – Sweden Rock

14.06. CZ Cerveny Kostelec – Czech Deathfest

22.06. F Clisson – Hellfest

23.06. DK Copenhagen – Copenhell

13.07. E Viveiro – Resurrection Fest

19.07. CZ Trutnov – Obscene Extreme Festival

20.07. D Bertingen – Rock unter den Eichen

28.07. NL Steenwijk – Stonehenge Festival

»…Of The Dark Light« wurde von SUFFOCATION produziert und gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner Joe Cincotta (OBITUARY) in den Full Force Studios eingespielt. Mix und Mastering wurden in die Hände des weltbekannten Produzenten Zeuss (HATEBREED, ARSIS, SUICIDE SILENCE) gelegt. Das Cover-Artwork stammt von Colin Marks (ORIGIN, FLESHGOD APOCALYPSE, KATAKLYSM).

Bestellt »…Of The Dark Light« jetzt hier: http://nblast.de/SuffocationDarkLightNB

Bestellt »…Of The Dark Light« digital oder streamt die Songs hier: http://nblast.de/SuffocationDigital

Mehr zu »…Of The Dark Light«:

‚Your Last Breaths‘ OFFIZIELLES 360°-VISUALIZERVIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=56jDbL6dzLw

‚Return To The Abyss‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO:

SUFFOCATION sind:

Frank Mullen | Gesang

Terrance Hobbs | Gitarre

Charles Errigo | Gitarre

Derek Boyer | Bass

Eric Morotti | Schlagzeug

