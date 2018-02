To The Rats And Wolves + Novelists: begeben sich im März/April mit Eskimo Callboy auf »The Scene Tour 2018«

To The Rats And Wolves + Novelists: begeben sich im März/April mit Eskimo Callboy auf »The Scene Tour 2018«

ESKIMO CALLBOY touren im März und April mit ihrem aktuellen Album »The Scene« (2017) durch deutsche Gefilde. Doch auch für Österreich und die Schweiz sind vier Zwischenstopps eingeplant. Heute können endlich die dazugehörigen Support Acts für diese heißerwartete Tour bekanntgegeben werden – und die Wahl ist dabei auf keine Unbekannten gefallen: Keine Geringeren als die deutschen Trancecore-Newcomer TO THE RATS AND WOLVES sowie die französischen Metalcore-Hoffnungsträger NOVELISTS, die jeweils schon auf die Veröffentlichung zweier Studioalben zurückblicken können, werden für die Jungs aus Castrop-Rauxel einheizen. Lasst Euch dieses erste Modern Metal-Tour-Highlight 2018 nicht entgehen – see ya in the pit!

TO THE RATS AND WOLVES + NOVELISTS

»The Scene Tour 2018«

w/ ESKIMO CALLBOY

08.03. D Bremen – Aladin

09.03. D Rostock – Moya

10.03. D Kiel – Max Nachttheater

15.03. D Heidelberg – halle02

16.03. D Nürnberg – Löwensaal

18.03. D Osnabrück – Rosenhof

22.03. D Hannover – Capitol

24.03. D Köln – Live Music Hall

25.03. D Oberhausen – Turbinenhalle

28.03. D Saarbrücken – Garage

29.03. D Regensburg-Obertraubling – Airport-Eventhall

30.03. CH Zürich – Dynamo

31.03. D Oberndorf a. N. – Easter Cross Festival

05.04. A Graz – PPC

06.04. A Linz – Posthof

07.04. A Dornbirn – Conrad Sohm

Weitere NOVELISTS-Termine:

»Impericon Festivals 2018«

21.04. D Oberhausen – Turbinenhalle

27.04. D München – Backstage

28.04. D Leipzig – Messe

