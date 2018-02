Nach großen Europatouren mit LACUNA COIL und DELAIN hat die schweizer Folk Rock Hoffnung CELLAR DARLING die inspirierende Januarkälte genutzt, um bereits die ersten Songs für den Nachfolger ihres Debütalbums »This Is The Sound« zu schreiben. Doch bevor die Band sich wieder ins Studio zurückzieht, werden Anna Murphy, Merlin Sutter und Ivo Henzi sich wieder auf die Bühnen begeben und Dublin, Glasgow, Manchester und London besuchen. Dies wird die erste UK & Irland Headlinetour der Band und das zweite Mal, dass CELLAR DARLING auf britischem Boden spielen.

„🇮🇪☘️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣🥃🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧💂 Wir freuen uns unheimlich, unsere erste Headline-Tournee durch Irland, Schottland und England ankündigen zu dürfen! Schließlich handelt es sich um einige der schönsten Orte Europas, und wir fühlen uns zu allen persönlich verbunden: Irland ist Annas zweites Heimatland, und Merlins Jahr ist nicht komplett ohne seine Pilgerfahrt zu den schottischen Inseln und Highlands – wo man auch unser Lieblingsgetränk produziert. Und Großbritannien selbst ist natürlich einer der wichtigsten Orte der Rockgeschichte! Es ist also höchste Zeit für einen ausgedehnteren Besuch, nach dem unglaublichen Empfang, den wir letztes Jahr genießen durften. Wir freuen uns darauf, mit euch allen zu rocken!“

Seht die Band bei den folgenden Daten, wo sie BLACK DIAMOND (mit SISTERS OF MERCYs Ben Christo) als Support dabei haben werden:

CELLAR DARLING

+ DIAMOND BLACK (*)

31.03. IRL Dublin – On The Rox

01.04. UK Glasgow – Audio *

03.04. UK Manchester – Rebellion *

05.04. UK London – Boston Music Rooms *

Tickets sind ab heute (Freitag, 2.2.), 11 Uhr GMT verfügbar.

Alle Fans der New Wave Of Folk Rock können CELLAR DARLING außerdem dieses Jahr auf diesen Festivals abfangen:

07.04. B Bomal-Sur-Ourthe – Durbuy Rock

05.05. A Trofaiach – Feel the Noise Festival

15.06. F Bretigny-Sur-Orge – Download Festival

04. – 07.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

11.08. D Höchstadt/Aisch – Schlosshof Festival

06.09. USA Atlanta, GA – ProgPower USA

Falls Ihr noch einen ersten Eindruck von CELLAR DARLINGs frischer Energie auf der Bühne bekommen wollt, seht euch hier das Video zu der melancholischen Rockhymne ‚Rebels‚ an, das Backstage- und Soundcheck-Momente, Reisesequenzen und natürlich Livematerial präsentiert:

Schaut außerdem auch in ihr letztes Musikvideo ‚Six Days‘ herein:

Schaut vorbei auf http://www.cellardarling.com/shows für weitere Infos!

»This Is The Sound« ist nun in vielen verschiedenen Editionen hier in unserem Shop verfügbar – sichert euch die CD, Doppelvinyl oder das limitierte Digibook mit 3 Bonustracks und alternativem Coverartwork und 32-seitigem Booklet:

http://nblast.de/CDThisIsTheSoundNB

Falls ihr gerade erst reingezappt habt und noch nicht mit CELLAR DARLING vertraut seid, schaut hier euch hier die bisher veröffentlichten Musikvideos an:

‚Avalanche‚: https://youtu.be/NWMiBj0yDJg

‚Challenge‚: https://www.youtube.com/watch?v=5DRkXJCRM64

‚Black Moon‘: https://youtu.be/r-5ZkRL-EV0

‚The Hermit: https://www.youtube.com/watch?v=rYYMFu1vuO0

