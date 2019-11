Suicide Silence: veröffentlichen neues Musikvideo „Part 1: Meltdown“

Die kalifornischen Extreme Metal-Titanen Suicide Silence werden ihr sechstes Studioalbum, das den Namen Become The Hunter trägt, am 14. Februar 2020 via Nuclear Blast auf die Welt loslassen. Anfang der Woche hat die Band ein neues Musikvideo namens Part 1: Meltdown dazu enthüllt, das unter der Regie von Scott Hansen (Digital Thunderdome) entstanden ist. Zu sehen gibt es dieses hier:

https://www.youtube.com/watch?v=a-_cxsabwBc